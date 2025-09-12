Концертный центр, федеральная территория «Сириус»

Главный зал комплекса мирового уровня на 1 200 мест с уникальной технологией трансформации сцены для музыкально-театральных представлений

В проекте задействован почти весь ассортимент для распределения электроэнергии, автоматизации и бесперебойного энергоснабжения от Systeme Electric

Наша продукция в проекте

КРУ для оснащения трансформаторной подстанции с микропроцессорными блоками релейной защиты БМРЗ-150 НТЦ «Механотроника»

Магистральный и распределительный шинопровод большой мощности от 400А до 6300А.

Программируемые логические контроллеры с возможностью удаленного мониторинга и техобслуживания для автоматизации инженерных систем

Универсальные преобразователи частоты

Сенсорные панели человеко-машинного интерфейса 

Контакторы

Контроллеры для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Источники бесперебойного питания с использованием передовых Li-ON батарей

Systeme Platform

ПО собственной разработки Systeme Soft (в Реестре Минцифры России) с масштабируемой и резервируемой архитектурой + сертификаты совместимости Kaspersky KICS, Astra Linux, Кибер Бэкап

Dekraft
  • Автоматические выключатели для конечного распределения электроэнергии
  • КС-101 для устройств компенсации реактивной мощности
  • Модульное оборудование
