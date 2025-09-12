Музейный комплекс в в. Пышме (ОАО «УГМК»)
Один из самых больших музеев истории и техники в мире
Более 15 000 экспонатов
Модернизация систем вентиляции, отопления и холодоснабжения комплекса зданий общей площадью более 13 000 м2
Наша продукция в проекте
Подробнее
Systeme Platform
- ПО уровня SCADA для диспетчеризации всего музейного комплекса (включено в Реестр отечественного ПО Минцифры России)
- Импортозамещение Siemens Desigo Insight
- Высокофункциональное и кибербезопасное решение для модернизации имеющейся инфраструктуры и обеспечения ввода новой
Контроллеры для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования