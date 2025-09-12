Новый корпус Третьяковской галереи
Systeme Electric выполнила работы по автоматизации и диспетчеризации и выступила в качестве технологического поставщика и подрядчика комплексного проекта
Современное арт-пространство площадью более 35 тыс. кв.м.
- Открытие состоялось в 2024 году
- Высочайшие требования к надежности всех инженерных систем
- Произведения искусства должны храниться и экспонироваться при 18-20ºC при относительной влажности 50-55%.
Комплексные решения «Систэм Электрик» обладают высоким уровнем отказоустойчивости, скорости обработки, передачи и хранения данных, а также выполнены в соответствии со всеми требованиями кибербезопасности
При подготовке проекта автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания Systeme Electric разработала рабочую документацию с последующей поставкой шкафов управления, систем пожарной сигнализации, шеф-монтажом и пуско-наладочными работами.
Наша продукция в проекте
ПО уровня SCADA для программирования контроллеров и систем диспетчеризации здания (включено в Реестр отечественного ПО Минцифры России)