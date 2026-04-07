ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

на право использования программы для ЭВМ «SystemeHome»

Москва, ???? 2026г.

1. Общие положения

Настоящее Лицензионное соглашение («Соглашение») устанавливает условия использования мобильного приложения «SystemeHome» и заключено между любым лицом, использующим программу («Пользователь»), и Акционерным обществом «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), Россия, являющимся правообладателем исключительного права на программу («Общество»).

Внимательно прочитайте текст перед принятием условий Соглашения. Акцептуя настоящее Соглашение, Вы подтверждаете, что полностью ознакомлены с его текстом и согласны с его условиями.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения:

Соглашение — настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и указанными в нем обязательными документами, а также договор, заключенный на его основании.

Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им физического или юридического лица.

Сайт / Сайты — любая из автоматизированных информационных систем, доступных в сети Интернет по сетевым адресам в следующих доменах (включая поддомены, если в отношении поддоменов не заключаются отдельные соглашения): systeme.ru

Мобильное приложение — предназначенная для установки и использования на Устройстве программа для ЭВМ, позволяющая Пользователю получить доступ к Сервису с использованием сети связи.

Приложение — программы для ЭВМ и/или базы данных, в том числе Сайт и Мобильное приложение, предназначенные для предоставления доступа к Сервису с использованием Устройства в информационных целях.

Устройство — персональный компьютер, планшет, мобильный телефон, коммуникатор, смартфон, иное устройство, позволяющее использовать Приложение и/или Сервис по их функциональному назначению.

Сервис — комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием Приложения.

Контент — изображения, текстовые, аудио- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских и (или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера.

Личный кабинет — персональный раздел Приложения, к которому Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации в Приложении.

Личный кабинет предназначен для хранения персональных данных Пользователя, создания профиля Пользователя, а также просмотра и управления иными доступными функциональными возможностями Приложения и соответствующими условиями использования Приложения.

1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях Соглашения, следует руководствоваться его толкованием, определенным, в первую очередь, законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.

2. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Использование вами Приложения и/или предоставляемого на его основе Сервиса любым способом и в любой форме в пределах их объявленных функциональных возможностей и назначения, включая:

регистрацию и/или авторизацию в Приложении;

просмотр размещенной в Приложении информации;

отображение в Приложении любого Контента;

иное использование функциональных возможностей Приложения или предоставляемого Сервиса;

— создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.ст. 428, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Воспользовавшись любой из указанных в п.2.1. возможностей, Вы подтверждаете, что:

Ознакомились с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон документов в полном объеме до начала использования Приложения и/или предоставляемого на его основе Сервиса;

Принимаете все условия настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения и указанных в не обязательных для Сторон документов или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование Приложения и предоставляемого на его основе Сервиса.

2.3. Если Пользователь на дату размещения данного Соглашения уже использует Сервисы Общества, то он принимает условия данного Соглашения и соглашение конкретного Сервиса в полном объеме без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, он обязан прекратить использование Сервисов Общества.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящим Соглашением и указанными в нем обязательными документами определяются основные условия использования Приложений, а также любое их развитие и/ или добавление новых функциональных возможностей.

3.2. Предоставление Сервисов регулируется в соответствии с положениями настоящего Соглашения, а также дополнительно принимаемых на его основе документов (по тексту Соглашения — «дополнительный документ»), которые могут быть опубликованы Обществом на страницах относящихся к ним Сайтов и могут регулировать особенности использования определенного Сервиса.

3.3. В случае противоречия между Соглашением и условиями использования какого-либо из Сервисов в отдельности, изложенными в дополнительном документе, приоритет имеют условия использования соответствующего Сервиса, закрепленные в относящемся к нему дополнительном документе.

3.4. Соглашение, включая относящиеся к нему обязательные документы, может быть изменено Обществом без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения и/или указанных в нем обязательных документов вступает в силу с момента размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения и/или указанных в нем обязательных документов.

3.5. Все существующие на момент выражения Пользователем согласия с условиями Соглашения Сервисы, а также любое развитие их и/или добавление новых является предметом настоящего Соглашения. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Приложения, Партнер принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих обновлений/новых версий Приложения, если обновление/установка новой версии Приложения не сопровождается иным лицензионным соглашением.

3.6. Действующая редакция Соглашения опубликована на странице по адресу https://systeme.ru/about/legal/litsenzionnoe-soglashenie-na-pravo-ispolzovaniya-programmi-dlya-evm-systemehome

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Любое применение функциональных возможностей Приложения, включая использование Сервисов, допускается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации в Приложении в соответствии с установленными Обществом правилами.

Перечень функциональных возможностей Приложения, использование которых требует предварительной регистрации и/или авторизации, а также принятия в необходимых случаях дополнительных документов на использование Сервисов, определяется по единоличному усмотрению Общества и может время от времени изменяться.

4.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.

4.3. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к Личному кабинету. Последующее изменение пароля Пользователя осуществляется с использованием программных средств Приложения, предоставляемых в его Личном кабинете. Общество вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).

4.4. По завершении процедуры регистрации создается уникальная учетная запись (далее по тексту – учетная запись, аккаунт), связанная с Личным кабинетом Пользователя в Приложении, которая необходима для использования большинства функциональных возможностей Приложений и основанных на них Сервисов без отдельной регистрации Пользователя в каком-либо из Приложении в отдельности.

4.5. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Общества есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Общество имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя, а также отказать Пользователю в использовании Приложений и связанных с ними Сервисов полностью или в определенной части.

4.6. Общество оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности — документы, удостоверяющие личность, документы, которые подтверждаю полномочия действовать от имени другого лица), непредоставление которых, по усмотрению Общества, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 4.5. Соглашения. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать пользователя, Общество вправе применить меры, указанные в п. 4.5 Соглашения.

4.7. Пользователь вправе удалить аккаунт, а также данные, принадлежащие аккаунту.

Пользователь имеет право на удаление своих персональных данных («право на забвение»).

Способы удаления:

Автоматически (рекомендуемый): Перейдите в раздел приложения «Профиль» → «Учетная запись» → «Отключить аккаунт». Через службу поддержки: Напишите запрос на support@systeme.ru с темой «Запрос на удаление аккаунта». Для подтверждения личности приложите скриншот профиля. Сроки:

Запрос обрабатывается в течение 72 часов (3 рабочих дней).

После подтверждения аккаунт помечается как удаленный немедленно. Полное удаление данных из всех баз и бэкапов происходит в течение 30 дней.

Общество вправе сохранять необходимые данные, если такое сохранение предусмотрено законодательством Российской Федерации. При таком сохранении сведений данные обезличиваются и не будут связаны с Пользователем.

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Информация о Пользователе, содержащаяся в учетной записи и Личном кабинете Пользователя, хранится и обрабатывается Обществом в соответствии с Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных.

5.2. Пользователь выражает свое безусловное согласие на обработку персональных данных Пользователя с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств Обществом.

5.3. Согласие дается Обществу для цели предоставления Пользователю доступа к Сервисам Общества, к лицевым счетам (договорам) потребителей коммунальной услуги, а также осуществления действий по лицевым счетам (договорам), исполнения договора предоставления коммунальной услуги (в том числе, третьим лицом), обеспечения выполнения работ и предоставления услуг, определенных Уставом и лицензиями Общества, исполнения договорных и иных обязательств Общества, рассылки сообщений, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.4. Перечень персональных данных, на обработку которых Пользователь дает Согласие:

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата и место рождения;

адрес регистрации и адрес фактического проживания;

телефонный номер (домашний, мобильный);

адрес электронной почты (e-mail);

реквизиты платежных карт и иных электронных средств платежа.

5.5. Пользователь даёт согласие Обществу и его уполномоченным представителям для совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно - телекоммуникационных сетях, и/или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передача, в том числе иным потребителям по адресу лицевого счёта, а также третьим лицам в целях сбора аналитических данных и обеспечения работы сервисов, а также иных целей, установленных Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Для этих целей Общество вправе привлекать третьих лиц.

5.6. Согласие, данное Пользователем Обществу, действует с момента подтверждения Регистрации Пользователя до дня отзыва в письменной форме (путем направления Обществу письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку персональных данных).

6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь понимает и признает, что:

6.1. Пользователь вправе лишь загружать, устанавливать, получать доступ, использовать и выводить Приложение на экран мобильного устройства и операционных систем, с которыми Приложение совместимо, для использования согласно настоящему Соглашению и в строгом соответствии с настоящим Соглашением.

6.2. Использование Приложения иными способами, в том числе, но не исключительно, путем копирования (воспроизведения) размещенного в Приложении Контента, а также входящих в состав Приложения элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их декомпиляция, модификация, и последующее распространение, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, строго запрещены, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. Запрещено адаптировать, преобразовывать, осуществлять обратное проектирование, декомпилировать, деассемблировать, а также совершать иные действия, направленные на восстановление исходного кода Приложения, а также создавать любые производные продукты, основанные на Приложении.

6.3. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать, сублицензировать, отдавать в лизинг, аренду или аутсорсинг или же разрешать какому-либо третьему лицу использовать Приложение или его части для каких-либо коммерческих целей, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Общества, либо, когда это прямо предусмотрено дополнительными документами на использование отдельного Сервиса.

6.4. Использование Пользователем Приложений для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации или дополнительными документами на использование отдельного Сервиса.

6.5. Общество вправе устанавливать лимиты и ограничения в использовании Приложений и основанных на них Сервисов для всех Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от места пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется Сервис, и т.д.), в том числе: наличие/отсутствие отдельных функций, максимальный срок хранения информации и данных, специальные параметры загружаемой информации и т.д.

6.6. Сведения об установленных ограничениях будут доводиться до сведения Пользователей в форме и способом, которые определяются по единоличному усмотрению Общества.

6.7. Если иное не предусмотрено дополнительными документами на использование отдельного Сервиса:

6.7.1. Пользователь использует Приложение на свой собственный риск. Сервисы предоставляются «как есть» (as is). Общество не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Приложения и основанного на нем Сервиса целям Пользователя;

6.7.2. Общество не гарантирует, что: Приложения и/или Сервисы соответствуют требованиям Пользователя на момент принятия Соглашения и будут соответствовать им впоследствии; Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Приложений, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с использованием Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;

6.7.3. Любые информация и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие- либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с использованием Приложений, Пользователь может использовать на свой собственный риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред;

6.7.4. Поскольку Приложения и основанные на них Сервисы находятся на стадии постоянного дополнения и обновления, форма и характер функциональных возможностей Приложений и предоставляемых Сервисов могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Общество вправе при необходимости по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям вообще или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления;

6.7.5. Общество не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования, ненадлежащего использования, невозможностью использования Пользователем Приложений и/или основанных на них Сервисов.

6.7.6. Общество может в любое время обновить или модернизировать текущую версию Приложения таким образом, чтобы расширить возможности текущего функционала или добавить новые функции Приложения.

Пользователь уведомляется о любых обновлениях или модификациях основных характеристик Мобильного приложения и может отказаться от таких обновлений или модификаций.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Приложение, а также все права, право собственности, технологии и ноу-хау, будь то патентованные или нет, включенные в Приложении, а также все Права интеллектуальной собственности, содержащиеся в Приложении, связанные с ним или прилагаемые к нему, включая авторские права, но не ограничиваясь ими, остаются исключительной собственностью Общества, за исключением любого программного обеспечения третьих сторон, включенного в Приложение или объединенного с ним, или иным образом предоставленного вам с Приложением. Все права интеллектуальной собственности, относящиеся к любому программному обеспечению третьих сторон, включенному в Приложение или иным образом предоставленному Вам с Приложением, остаются принадлежащими соответствующей третьей стороне, при этом не будет происходить признаваемая или подразумеваемая уступка права собственности Вам таких имущественных прав третьей стороны.

7.2. Товарный знак Systeme Electric, а также иные товарные знаки, закрепленные или содержащиеся в Приложении и/или его Документации, являются зарегистрированными товарными знаками компании Systeme Electric или ее Аффилированных лиц. За исключением случаев, когда иное установлено обязательными положениями применимого законодательства, Пользователь не имеет права удалять или изменять любой товарный знак, торговые наименования, наименования продуктов, логотипы, уведомления об авторском праве или иные уведомления о правах собственности, надписи, символы или ярлыки в Приложении. Настоящее Соглашение не разрешает Пользователю использовать любые наименования или торговые знаки, фирменные названия, названия продуктов, логотипы, уведомления об авторских правах или других правах собственности, обозначения, символы или ярлыки Systeme Electric, ее Аффилированных лиц, ее/их посторонних лицензиаров или уполномоченных перепродавцов.

7.3. Приложение может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Обществом на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Общество не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с использованием Приложения, а также за доступность таких сайтов или информации и последствия их использования Пользователем.

7.4. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в рамках Приложения, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со cтороны Общества, за исключением случаев, когда на это прямо указывается Обществом.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Общество вправе посылать Пользователю на указанный в его Личном кабинете электронный адрес информационные электронные сообщения (далее —«нотификаторы») о важных событиях, происходящих в рамках Приложения или в связи с ним.

Настоящим Пользователь соглашается на получение указанных в настоящем пункте нотификаторов.

8.2. Помимо прочего, допускается использование нотификаторов для информирования Пользователя об ограничениях доступа к Приложению и/или Сервису в связи с профилактическими работами, нарушениями Пользователя, изменении функционала Приложения, содержания или условий предоставления Сервиса, включая изменение Соглашения, обязательных и дополнительных документов.

8.3. Общество по собственному усмотрению вправе использовать нотификаторы для распространения рекламы собственных услуг и продукции, услуг третьих лиц.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается законодательство Российской Федерации.

9.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

9.3. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения Пользователем либо иными Пользователями положений Соглашений не лишает Общество права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ Общества от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

9.4. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Общества в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации.

Генеральный директор АО «СЭ»

А.С. Кашаев