Наши награды

Национальный Реестр добросовестных поставщиков и производителей строительной продукции создан НОСТРОЙ при поддержке Минстроя России и Минпромторга России. Компании оцениваются по ряду критериев, включая контроль за производственными мощностями, персоналом и качеством продукции. Исследования продукции проводятся в независимых лабораториях в соответствии с заявленными техническими условиями и государственными стандартами.