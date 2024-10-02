Наши награды
Systeme Electric последовательно реализует стратегию в области исследований и разработок, локализации и развития российского производства.
Поэтому особенно ценно признание наших достижений профессиональным сообществом.
Бренд Dekraft стал победителем премии «Золотой Фотон. Выбор умного города» в номинации «Выбор щитовика». «Золотой Фотон» – отраслевая премия, призванная помочь потребителям сориентироваться на высококонкурентном рынке продукции для умного города и сделать выбор по критерию качества.
Премия «Приоритет: Цифра – 2024» - ежегодный национальный конкурс, выявляющий высокотехнологичные разработки, инновационные проекты и услуги сферы информационных технологий, автоматизации и цифровизации промышленности. НТЦ «Механотроника» отмечен в номинации «Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA)» за разработку программного комплекса WebScadaMT.
Серия Basilica заняла первое место в номинации «Дизайн-прототип» категории «Дизайн предметов обихода».
Systeme Electric получила максимальные оценки в номинации «Низковольтное коммутационное оборудование» по итогам прямого опроса генерирующих и сетевых компаний.
Опрос проводило агентство «ТЭК-Рейтинг».
Награда за реализованный проект перехода с глобальной корпоративной системы управления предприятием SAP ERP на отечественное решение «1C:ERP».
В исследовании, представленном ИКС-МЕДИА на ежегодном форуме «ЦОД», приняли участие ведущие специалисты крупнейших отечественных дата-центров, проектировщики и консультанты.
Премия учреждена Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации.
Приз зрительских симпатий вручили по результатам народного голосования, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.
Национальный Реестр добросовестных поставщиков и производителей строительной продукции создан НОСТРОЙ при поддержке Минстроя России и Минпромторга России. Компании оцениваются по ряду критериев, включая контроль за производственными мощностями, персоналом и качеством продукции. Исследования продукции проводятся в независимых лабораториях в соответствии с заявленными техническими условиями и государственными стандартами.
Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» реализуется при активном участии региональных Центров стандартизации, метрологии и испытаний на основе общественно-государственного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Росстандартом. Награда присуждается за выпуск качественной и безопасной продукции в России.
Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов по таким критериям, как соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ). Экспертный совет премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.