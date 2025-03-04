Профессионалы никогда не перестают развивать свои компетенции — особенно в период интенсивных изменений. На Life-long Learning мы помогаем разобраться в самых важных вопросах: какие решения и оборудование актуальны для применения в проектах, какое программное обеспечение использовать и куда обратиться за поддержкой.

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