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Типовые проекты
|«Пример проекта коттеджа» .dwg
|«Типовой альбом КТП до 1600кВА» .dwg
|«Типовой альбом БКТП(б) до 1600кВА» .dwg
|«Схемы управления ЧРП» .dwg
|«Типовой альбом Dekraft (до 1600А) Новый Шкаф» .dwg
Учебная платформа Life-long Learning
Профессионалы никогда не перестают развивать свои компетенции — особенно в период интенсивных изменений. На Life-long Learning мы помогаем разобраться в самых важных вопросах: какие решения и оборудование актуальны для применения в проектах, какое программное обеспечение использовать и куда обратиться за поддержкой.Узнать больше
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