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2D модель SP SD80 4P

2D чертежи
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD80, 4P, на номинальный ток 80А
Дата документа: 23/04/2025
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEPACT SD80
Формат: DWG
Размер: 167.84 kb
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