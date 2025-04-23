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3D модель SP SD160 LF 4P

3D модели
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD160 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 160А
Дата документа: 23/04/2025
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEPACT SD
Формат: STP
Размер: 10.29 mb
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