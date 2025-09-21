BIM-модели оборудования Systeme Electric, BIM-модели оборудования Dekraft
Библиотека включает в себя широкий спектр оборудования Systeme Electric (Dekraft), необходимого для построения современных систем электроснабжения, автоматизации и безопасности. Модели разработаны в уровне детализации LOD300, что обеспечивает высокую точность и достаточную информативность для стадии проектной документации.
Дата документа: 21/09/2025
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEAC
CITY9 BOX
SYSTEMEBMSSENS
SYSTEMEFS/FS-7600
SYSTEMECOMF
SYSTEMERT
SYSTEMEFS-7600
SYSTEME3AL
CITY9 BOX IT
Формат: ZIP
Размер: 306.73 mb