BIM-модели оборудования Systeme Electric, BIM-модели оборудования Dekraft

BIM модели

Библиотека включает в себя широкий спектр оборудования Systeme Electric (Dekraft), необходимого для построения современных систем электроснабжения, автоматизации и безопасности. Модели разработаны в уровне детализации LOD300, что обеспечивает высокую точность и достаточную информативность для стадии проектной документации.