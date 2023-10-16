BVSE800I паспорт изделия

Техническая документация

ИБП Back – Save BVSE800I 800ВА/480Вт предназначен для использования в домашних условия и офисах. Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой. Мониторинг и управление ИБП через ПО. Встроенный стабилизатор напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Компактный размер 245x163x90 мм и 4,5 кг позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену. В столь компактном корпусе имеет 7 разъемов выходного питания.

Дата документа: 16/10/2023 Узнать больше о линейке: BACK-SAVE Формат: PDF Размер: 85.44 kb