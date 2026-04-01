ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.07118_26
Разрешительная документация
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Срок действия: 01/04/2026 - 31/03/2031
Тип документа: Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
Информация о сертификации: в наличии
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEVAR STV320
SYSTEMEVAR STV600
SYSTEMEVAR STV900
SYSTEMEVAR STV900 IP55
SYSTEMEVAR
SYSTEMEVAR STV900H
SYSTEMEVAR STV630
SYSTEMEVAR STV900H IP55
Формат: PDF
Размер: 574.96 kb