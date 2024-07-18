ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.21740_24
Разрешительная документация
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Срок действия: 18/07/2024 - 17/07/2029
Тип документа: Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ЕАЭС-RoHS
Информация о сертификации: в наличии
Формат: PDF
Размер: 482.15 kb