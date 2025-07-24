ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.31630_25

Разрешительная документация

Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Срок действия: 24/07/2025 - 23/07/2030 Тип документа: Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО Информация о сертификации: в наличии Узнать больше о линейке: SYSTEMEPLC S172 Формат: PDF Размер: 288.33 kb