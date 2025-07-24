ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.31630_25
Разрешительная документация
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Срок действия: 24/07/2025 - 23/07/2030
Тип документа: Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
Информация о сертификации: в наличии
SYSTEMEPLC S172
