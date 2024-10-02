ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24

Разрешительная документация

Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029 Тип документа: Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО Информация о сертификации: в наличии Узнать больше о линейке: SMART-SAVE ONLINE SRT Формат: PDF Размер: 544.48 kb