ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Разрешительная документация
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
Тип документа: Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
Информация о сертификации: в наличии
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Формат: PDF
Размер: 544.48 kb