ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40485_25
Разрешительная документация
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Срок действия: 14/05/2025 - 13/05/2030
Тип документа: С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
Информация о сертификации: в наличии
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Формат: PDF
Размер: 2.14 mb