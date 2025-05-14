ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40497_25

Разрешительная документация

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Срок действия: 14/05/2025 - 13/05/2030 Тип документа: С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS Информация о сертификации: в наличии Узнать больше о линейке: MULTIDESK Формат: PDF Размер: 1.14 mb