ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40497_25
Разрешительная документация
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Срок действия: 14/05/2025 - 13/05/2030
Тип документа: С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
Информация о сертификации: в наличии
Узнать больше о линейке:
MULTIDESK
Формат: PDF
Размер: 1.14 mb