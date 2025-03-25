ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00154_25
Разрешительная документация
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Срок действия: 25/03/2025 - 24/03/2030
Тип документа: С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
Информация о сертификации: в наличии
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BLANCA
Формат: PDF
Размер: 3.34 mb