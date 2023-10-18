ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07225_23
Разрешительная документация
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
Тип документа: С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
Информация о сертификации: в наличии
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEVAR CABINET
Формат: PDF
Размер: 1.89 mb