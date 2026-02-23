Интервал подачи питающего напряжения на преобразователи частоты серии SystemeVar, типа STV320, STV600, STV900, STV990

Техническая документация

Подача сетевого (питающего) напряжения на преобразователи частоты (далее по тексту ПЧ) торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar, типа STV320, STV600, STV900, STV990 строго регламентирована и должна быть не чаще чем 1 раз в 120 секунд.