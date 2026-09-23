Политика Лицензирования Systeme Platform, Systeme Platform Historian, Systeme Platform Reports
Техническая документация
Данный документ предназначен для ознакомления с системой лицензирования Systeme Platform, включает в себя краткую информацию о продукте, его компонентах и модулях. Более детальная информация о продукте представлена в технической документации и в рамках обучения, подробнее по ссылке на официальном сайте.
Дата документа: 23/09/2026
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SYSTEME PLATFORM
Формат: PDF
Размер: 905.1 kb