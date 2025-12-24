Технический паспорт продукта_SystemeVar Cabinet_STV900C20N4-C
Техническая документация
Технический паспорт продукта представляет собой документ, содержащий общую информацию о продукте, технические характеристики конкретного заказного кода (включая габаритные размеры и типовую схему подключения). Информация носит строго технический характер и может быть использована для принятия о выборе и использовании оборудовании.
Дата документа: 24/12/2025
Узнать больше о линейке:
SYSTEMEVAR CABINET
Формат: PDF
Размер: 739.48 kb