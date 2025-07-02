Розетка двухместная серии Blanca

Техническая документация

Розетка штепсельная двухместная, для открытой установки, с изолирующей пластиной, стационарная, без заземляющего контакта, со шторками, с изолирующей пластиной бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Дата документа: 02/07/2025 Узнать больше о линейке: BLANCA Формат: PDF Размер: 2.98 mb