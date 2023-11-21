Руководство по эксплуатации LED панель оператора SystemeVar SEOP-1220

Техническая документация

Информация, представленная в настоящем документе, содержит общее описание и технические характеристики LED панели оператора SEOP-1220 торговой марки Systeme Electriс серии SystemeVar options для STV630. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования.

Дата документа: 21/11/2023 Формат: PDF Размер: 348.52 kb