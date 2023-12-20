Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200

Техническая документация

Система распределенного ввода/вывода серии SystemePLC IO200 предназначена для обеспечения связи между сигналами технологического процесса и вышестоящим контроллером по промышленной шине. Она обладает высокими эксплуатационными характеристиками и масштабируемостью.

Дата документа: 20/12/2023 Узнать больше о линейке: SYSTEMEPLC IO200 Формат: PDF Размер: 1.47 mb