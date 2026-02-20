Руководство пользователя для коммуникационной платы Industrial Ethernet SEOP-1300 для ПЧ серии STV900

Техническая документация

Руководство пользователя для коммуникационной платы, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-13 (SEOP-1300). Коммуникационная предназначена для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 (STV900, STV900 IP55, STV900H, STV900H IP55). Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ. Поддерживает до восьми протоколов, включая PROFINET, EtherCAT, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherNet UDP и PowerLink, с будущей поддержкой протоколов связи BACnet/IP (2 квартал) и CC-Link IE. Для преобразователей с версией прошивки 6.0 и выше (произведенных после 1 января 2026 года).

Дата документа: 20/02/2026 Формат: PDF Размер: 2.58 mb