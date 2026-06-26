Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Данное руководство пользователя содержит информацию, необходимую для подключения и настройки ПЧ SystemeVar STV630: описание силовых и контрольных клеммников, типовые схемы подключения, описание LED и LCD панелей оператора. Приведены структура меню и детальное описание параметров и специальных функций. Также прилагается краткий перечень параметров.
Дата документа: 26/06/2026
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SYSTEMEVAR STV630
Формат: PDF
Размер: 6.35 mb