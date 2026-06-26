Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630

Техническая документация

Данное руководство пользователя содержит информацию, необходимую для подключения и настройки ПЧ SystemeVar STV630: описание силовых и контрольных клеммников, типовые схемы подключения, описание LED и LCD панелей оператора. Приведены структура меню и детальное описание параметров и специальных функций. Также прилагается краткий перечень параметров.

Дата документа: 26/06/2026 Узнать больше о линейке: SYSTEMEVAR STV630 Формат: PDF Размер: 6.35 mb