SRTSE8KRTXLI-NC паспорт изделия

Техническая документация

ИБП Smart – Save Online SRTSE8KRTXLI-NC 8кВА/8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта. Конфигурация включает в себя параллельное резервирование, которое увеличивает суммарную выходную мощность, повышает отказоустойчивость системы. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков. Наличие режима работы ИБП без батарей (в режиме двойного преобразования).

Дата документа: 16/10/2023 Узнать больше о линейке: SMART-SAVE ONLINE Формат: PDF Размер: 124.64 kb