Типоразмеры ПЧ STV600

Техническая документация

Файл содержит информацию по типоразмерам преобразователей частоты серии STV600. Информация в файле показывает на какой ПЧ (в случае отсутствия на складе) можно заменить в рамках одного типоразмера. Можно использовать любой ПЧ большей номинальной мощности в рамках типоразмера. При этом массогабаритные характеристики остаются без изменений. Менять в проекте ничего не нужно, так как ПЧ будет адаптирован под конкретное применение, конкретный двигатель.

Дата документа: 17/08/2026 Узнать больше о линейке: SYSTEMEVAR STV600 Формат: PDF Размер: 69.78 kb