Технический семинар «Комплексные решения Systeme Electric для ОВиК»
в Ростове-на-Дону
в Ростове-на-Дону
Приглашаем вас посетить технический семинар «Комплексные решения Systeme Electric для ОВиК» в рамках Automation Club. Это абсолютно новый формат технической встречи, где мы в максимально непринужденной обстановке расскажем вам всю правду о наших новинках, а также дадим вам возможность вживую поработать с продуктами на мастер-классах.
Дата:
26 сентября 2024 г.
Начало:
10:00
Место:
Ростов-на-Дону, 13 линия 34, лофт "Библиотека", Как доехать?
На семинаре вас ждет:
Что мы подготовили за два года: комплексное решение для ОВиК от Systeme Electric;
SystemePLC S172 или замена легендарному Modicon M172 от Schneider Electric;
Светосигнальная арматура SystemeSig — это не мелочь! (самая контактная и видимая часть вашего решения);
А еще мы подготовили демо-кейсы, технические викторины и призы.
Пожалуйста, пройдите короткую регистрацию, количество мест ограничено.