Приглашаем вас посетить технический семинар «Комплексные решения Systeme Electric для ОВиК» в рамках Automation Club. Это абсолютно новый формат технической встречи, где мы в максимально непринужденной обстановке расскажем вам всю правду о наших новинках, а также дадим вам возможность вживую поработать с продуктами на мастер-классах.