41-й Форум инженерных систем

19 сентября Systeme Electric примет участие в крупнейшем отраслевом мероприятии по инженерным системам нашего ключевого партнера ЭТМ. Форум пройдет в атриуме Технопарка Сколково и соберет 80+ брендов и более 3000 гостей. На выставке новинок гости познакомятся с техническими решениями в сфере электрики, автоматизации, систем безопасности, инженерной сантехники, спецодежды и инструмента. Мероприятие будет полезно сотрудникам технических служб, специалистам по закупкам, проектированию и руководителям компаний.

На нашем стенде посетители выставки смогут ознакомиться с широким ассортиментом продуктов, новинками и решениями брендов Systeme Electric, Dekraft и Механотроника. Мы представим комплексные решения Systeme Electric и Dekraft для промышленности, инфраструктуры, жилищного и гражданского строительства, новинки релейной защиты и автоматики, электроустановочные изделия и теплые полы, комплексные решения для автоматизации промышленности и зданий и многое другое.

Наряду с выставкой новинок ЭТМ готовит насыщенную деловую программу, в которой мы примем активное участие и выступим с семинарами в рамках четырех из шести тематических потоков. Гостей Форума ждет наш мастер-класс по сборке распределительного щита на базе модульного оборудования City9, схемы управления освещением с ЭУИ AtlasDesign и подключением теплого пола STEP TURBO. Совместно с ЭТМ мы также примем участие в бизнес-интенсиве для частных монтажников.

До встречи на Форуме!