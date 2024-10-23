ИБП для защиты от скачков напряжения дома и в офисе

ИБП линейки Back-Save BV- компактные устройства для защиты от перебоев в электроснабжении. 

Эти источники бесперебойного питания подойдут для ПК, игровых приставок, моноблоков, роутеров, модемов, умного дома, систем безопасности, видеонаблюдения, внешних жестких дисков, отопительных систем и др. 

Безопасность и удобство для непрерывной работы

  • Удобство: порт USB-зарядки type A c батарейной поддержкой
  • Безопасность: встроенный стабилизатор напряжения корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня и экономит ресурс батареи
  • Управление через бесплатное программное обеспечение
  • Эргономичность: компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену

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Зачем вам необходим ИБП?

Источники бесперебойного питания (ИБП) позволяют вашей технике в случае форс-мажора в виде сбоев в электроснабжении продолжать работать. Это происходит благодаря аккумуляторной батарее, которая питает подключенную к нему технику в период отключения электроэнергии.

ИБП также решает проблему с перепадами и скачками напряжения, которые могут вывести технику из строя и разрушить ваши планы.

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