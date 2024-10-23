ИБП для защиты от скачков напряжения дома и в офисе
ИБП линейки Back-Save BV- компактные устройства для защиты от перебоев в электроснабжении.
Эти источники бесперебойного питания подойдут для ПК, игровых приставок, моноблоков, роутеров, модемов, умного дома, систем безопасности, видеонаблюдения, внешних жестких дисков, отопительных систем и др.
Безопасность и удобство для непрерывной работы
- Удобство: порт USB-зарядки type A c батарейной поддержкой
- Безопасность: встроенный стабилизатор напряжения корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня и экономит ресурс батареи
- Управление через бесплатное программное обеспечение
- Эргономичность: компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в ограниченных пространствах или повесить его на стену
Зачем вам необходим ИБП?
Источники бесперебойного питания (ИБП) позволяют вашей технике в случае форс-мажора в виде сбоев в электроснабжении продолжать работать. Это происходит благодаря аккумуляторной батарее, которая питает подключенную к нему технику в период отключения электроэнергии.
ИБП также решает проблему с перепадами и скачками напряжения, которые могут вывести технику из строя и разрушить ваши планы.