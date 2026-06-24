ИБП для защиты от скачков напряжения дома и в офисе

Зачем вам необходим ИБП?

Источники бесперебойного питания (ИБП) позволяют вашей технике в случае форс-мажора в виде сбоев в электроснабжении продолжать работать. Это происходит благодаря аккумуляторной батарее, которая питает подключенную к нему технику в период отключения электроэнергии.

ИБП также решает проблему с перепадами и скачками напряжения, которые могут вывести технику из строя и разрушить ваши планы.