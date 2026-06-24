ИБП для защиты от скачков напряжения дома и в офисе
ИБП серий Smart-Save SMT и Smart-Save SMX - это надежная система защиты питания, ориентированная на оборудование базового уровня.
Отлично подойдут как для малого и среднего бизнеса, так и для частного сектора, где требуется надежная защита от скачков напряжения и кратковременных сбоев электроснабжения.
Оба ИБП функционируют в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батареи, экономя ресурс АКБ
Серия SMT имеет конфигурацию встроенных аккумуляторов, напряжение которых рассчитано на 24/48 В.
Серия SMX работает с внешними массивами АКБ, напряжение которых рассчитано на 24/48 В.
Зачем вам необходим ИБП?
Источники бесперебойного питания (ИБП) позволяют вашей технике в случае форс-мажора в виде сбоев в электроснабжении продолжать работать. Это происходит благодаря аккумуляторной батарее, которая питает подключенную к нему технику в период отключения электроэнергии.
ИБП также решает проблему с перепадами и скачками напряжения, которые могут вывести технику из строя и разрушить ваши планы.
Почему Systeme Electric?
«Систэм Электрик» – российская компания, разработчик и производитель передовых решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения.
Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси. Команда «Систэм Электрик» обладает многолетним опытом работы под брендом APC by Schneider Electric.