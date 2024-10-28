- Диапазон мощности: 750 - 3000 ВА
- Топология: линейно-интерактивный (LI AS)
- Форм-фактор: стоечный
- Диапазон входного напряжения: 170 - 280 В
- Выходное подключение: IEC 60320 C13
ИБП Smart-Save для защиты питания серверного оборудования
Линейка Smart-Save — высокоэффективная защита питания для серверного оборудования при нестабильной работе электросети.
Подключаемое оборудование: сервера, системы хранения данных, коммутаторы, маршрутизаторы и др.
ИБП Smart-Save — решения для различных условий электроснабжения
Серия Smart-Save SMT
Защитит от всплесков напряжения сравнительно несложную конфигурацию. Отлично подойдет для малых и средних предприятий, которым подходит ненулевое время переключения (4-10 мс).
Серия Smart-Save Online SRV
Это высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при скачках и колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.
Серия Smart-Save Online SRT
Для качественной защиты питания серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для телеком-сегмента. Идеально подходит для самых сложных условий электроснабжения.
Основные технические характеристики
Воспользуйтесь нашим селектором-конфигуратором, где вы сможете самостоятельно выбрать нужную модель ИБП, а также подобрать аналог ИБП APC, вбив его артикул.