Прочность 6H по шкале Мооса
Systeme Infinity
Старт продаж - 1 июня
Вдохновленные символом бесконечности, мы создали инновационный дизайн, стремящийся к идеалу. Продуманная эргономика и безупречные формы, плавные линии клавиш и ультратонкий профиль
Выключатели Systeme Infinity растворяются в пространстве, создавая ощущение безграничной свободы…
Розетка с заземляющим контактом, защитными шторками, 16А, 250В
Артикул: FSE000145
Розетка с заземляющим контактом, защитными шторками, 16А, 250В в комбинации с USB зарядкой 20Вт тип А+С
Артикул: FSE000132
Выключатель/Переключатель проходной одноклавишный, сх.6, 10АХ, 250В
Артикул: FSE000161
Переключатель перекрестный одноклавишный, сх.7, 10АХ, 250В
Артикул: FSE000171
Выключатель/Переключатель проходной двухклавишный, сх.6+6, 10АХ, 250В
Артикул: FSE000165
Переключатель перекрестный двухклавишный, сх.7+7, 10АХ, 250В
Артикул: FSE000173
Выключатель/Переключатель проходной трехклавишный, сх.6+6+6, 10АХ, 250В
Артикул: FSE000131
Розетка компьютерная RJ45, одиночная Keystone, категория 6
Артикул: FSE000186
Розетка компьютерная RJ45, двойная Keystone, категория 6
Артикул: FSE000188
Розетка компьютерная RJ45, одиночная Keystone, категория 5е
Артикул: FSE000183
Розетка компьютерная RJ45, двойная Keystone, категория 5е
Артикул: FSE000185
Розетка телевизионная TV/FM, 5-1000 MГц
Артикул: FSE000191
Розетка телевизионная, cпутниковая TV/FM/SAT, 5-2400 MГц
Артикул: FSE000198
Розетка комбинированная TV/FM, 5-1000 MГц с RJ45, кат.5е
Артикул: FSE000189
Заглушка
Артикул: FSE000109
Светорегулятор TRIAC 300Вт c выключателем 10АХ, 250B
Артикул: FSE000121
Светорегулятор TRIAC 300Вт, 250B
Артикул: FSE000123
Датчик движения 100Вт, 230В
Артикул: FSE000137
Выключатель кнопочный с выдержкой времени 100Вт, 230В
Артикул: FSE000168
Розетка аудио
Артикул: FSE000187
Выключатель с самовозвратом одноклавишный 10А, 250В
Артикул: FSE000115
Выключатель с самовозвратом двухклавишный 10А, 250В
Артикул: FSE000117
Выключатель карточный (для отелей) с выдержкой времени, 25АХ, 230В
Артикул: FSE000114
Светильник LED с датчиком движения и выдержкой времени, 230В
Артикул: FSE000167
Выключатель звуковой с выдержкой времени, 100 Вт, 230В
Артикул: FSE000194
Вывод кабельный
Артикул: FSE000199
Выключатель для жалюзи, 10А, 250В
Артикул: FSE000119
АНИМАЦИЯ БЛОКА ЖДУ
- Система «шип/паз» обеспечивает жесткую стыковку
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
Точное выравнивание изделий при многопостовом монтаже обеспечивается за счет специализированных установочных коробок для сплошных FSE35000 и полых стен FSE350600.
Конструкция коробок предусматривает стыковку как по горизонтали, так и по вертикали и высокую точность и жесткость их соединения за счет крепления «шип/паз»