22 лучших источников бесперебойного питания в 2023 году

Современная жизнь наполнена сложной аппаратурой, работающей от электросети. Это касается не только бытовой электроники, но и агрегатов повышенной опасности, например, газовых котлов. Поэтому так важно обеспечить их работу стабильным электропитанием с помощью источников бесперебойного питания.



Источник бесперебойного питания (ИБП) – это электроприбор, обеспечивающий электропитание оборудования в случае внезапного незапланированного отключения питания в электрической сети или скачков напряжения. Во время отключения стационарной электросети устройство моментально включается в работу и подпитывает подключенные аппараты током заданных параметров. В большинстве случаев период работы ИБП рассчитан на 5-15 минут. Это дает возможность не прерывать работу на время коротких перебоев в сети, перейти на резервные источники электроэнергии или корректно выключить оборудование в соответствии с установленным порядком отключения.



Таким образом, «бесперебойник» обязателен к установке там, где из-за внезапного отключения электросетей существует угроза аварийной ситуации, поломки оборудования или невозвратной потери информационных данных. Размер и емкостные характеристики батареи зависят от мощности устройств, которых нужно обезопасить от отключения. Наряду с основной целью ИБП устраняют еще ряд проблем:

Скачки сетевого напряжения или его повышения; Понижения напряжения (кратковременного или более длительного); Частотная нестабильность электросети; Гармонические искажения амплитудных колебаний синусоидальной развертки тока; Высокочастотный «шум» в электросети, являющийся результатом работы смежного оборудования.

Источники бесперебойного питания делятся на три категории: резервные, сетевые, линейно-интерактивные.

Сетевой Работа основана на методике «двойного преобразования тока». Переменный ток на входе преобразуется в постоянный для аккумулирования в батарее. На выходе он проходит обратную инвертацию в переменный, чтобы подпитывать защищаемые приборы; Линейно-интерактивный Устройство использует принцип линейного взаимодействия. Ступенчатый стабилизатор корректирует изменение напряжения. В момент отключения электросети инвертор перенаправляет ток из аккумулятора к подключенному потребителю; Резервный Такие устройства имеют автономный характер работы. Обладая емкостным запасом тока, они включаются только когда происходит сбой питания электрической сети. Время срабатывания прибора при отключении сети – не больше 10 миллисекунд.

Сетевые ИБП используют для оборудования крупных телекоммуникационных сетей, компьютерно-сервисных систем, кластеров серверов интернета суммарной мощностью от 1 до 1000 кВА. Линейно-интерактивные предназначены для локальных сетей, состоящих из нескольких серверов или компьютеров (например, игровые приставки мощностью от 500 до 3000 ВА). Резервные ИБП являются маломощными (до 1000 ВА) и подходят для вычислительной техники, отдельных компьютеров, кассовых аппаратов, телефонных станций.



ИБП всех моделей, как правило, имеют набор следующих частей:

Батареи аккумуляторные (кислотно-свинцовые). Служат в качестве емкости для накопления тока;

Блок управления электронный. Осуществляет настройку параметров и автоматическое включение аппарата;

Устройство зарядное. Обеспечивает режим зарядки батарей;

Инвертор. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный и наоборот.

В зависимости от модели ИБП в него включают следующие дополнительные элементы:

Блок байпасный. Осуществляет в ручном или автоматическом режиме переключение питания на основную электросеть, минуя ИБП;

Фильтры. Ставятся на резервные и линейно-интерактивные устройства для сглаживания сетевых высокочастотных помех и корректируют форму сигнала на выходе;

Бустер. Используется в линейно-интерактивных ИБП. Представляет собой автотрансформатор для выправления в сторону увеличения или уменьшения напряжения на входе;

Платы расширения интерфейсов. Позволяют осуществлять мониторинг функционирования ИБП через компьютерное ПО или веб-интерфейс;

Развязка гальваническая. Это разделительный трансформатор. Он монтируется во входную цепь и обеспечивает электроизоляцию между входом и выходом, что повышает помехоустойчивость прибора;

Реле механическое. Устанавливается в резервных ИБП и служит для переключения питания с основной электросети на автономный источник.

Резервный тип ИБП конструктивно прост и надежен в работе. Однако в некоторых случаях следует учитывать соответствие напряжений прибора и подключенного устройства. Например, на выходе ИБП имеет 200 В, а блок питания компьютера может работать в пределах 110-240 В. Тогда при понижении напряжения в электросети ниже 200 В бесперебойник включится в работу. Честно отработав положенные 15 мин, резервный ИБП отключится, заодно выключив компьютер.



Преимущество линейно-интерактивного ИБП заключается в том, что он работает как стабилизатор, выравнивая сетевые колебания напряжения. Как бесперебойник он включается при критических отклонениях этого параметра.



Резервные ИБП лучше устанавливать в случае постоянно пониженного сетевого напряжения, чтобы линейно-интерактивный питатель не пытался все время повысить его, быстро выходя из строя. Максимально качественное электропитание дают установки с двойным преобразованием. Дело в том, что у такой модели ИБП аккумулятор постоянно включен в сеть. Отсутствует момент включения, поэтому нет даже минимальных перерывов подачи напряжения (порядка десятых миллисекунд).



Выбор редакции



CROWN MICRO CMU-SP1200EURO



Источник бесперебойного питания имеет широкий диапазон напряжения на входе: от 140 до 290 В. Прибор надежен в работе, так как обладает целым рядом защитных свойств: от скачков в сети, перегрузки, короткого замыкания и полного разряда батареи. ИБП без проблем запускается даже при отсутствии напряжения (функция «холодный старт»).



Время бесперебойного питания при 50% нагрузке – около 14 минут, при полной – до 3 мин. Прибор может работать в режиме байпас. Возможность большого числа подключаемого оборудования обеспечивают пять евророзеток. По отзывам покупателей, при длительной работе аппарата появляется неприятный запах, а также он оснащен не очень длинным съемным шнуром питания (1,8 м).



Основные характеристики

Выходных разъемов 5 Разъемов с питанием от батареи 4 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 14 мин Выходная мощность 1200 ВА/720 Вт Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Большое время работы при половине нагрузки, много степеней защиты

- Короткий шнур питания, неприятный запах



Рейтинг топ-3 лучших недорогих ИБП



1. CyberPower UT650EG



Бесперебойник выполнен по линейно-интерактивной технологии, которая дает наилучшее качество работы. В основном предназначается для защиты от перерывов питания компьютеров. Прибор имеет функцию поддержания напряжения в заданном диапазоне (220 В). Также он успешно справляется со стабилизацией мощности переменного тока на выходе (650 ВА).



На лицевой панели располагается индикаторный светодиод, отображающий техническое состояние ИБП и электросети. Дополнительную гарантию бесперебойности электропитания дает совместимость прибора с генераторами. Присутствуют также: защита от перегрузок, фильтр электромагнитных помех, настраиваемая сигнализация защиты. Время бесперебойного питания при нагрузке 50% составляет 4 минуты.



Начинка ИБП помещена в эргономичный корпус башенного типа. Это дает большие возможности для расположения прибора в ограниченном пространстве. На нем размещены 3 евророзетки (очень низко) и USB-порт на фронтальной панели.



Основные характеристики

Выходных разъемов 3 Разъемов с питанием от батареи 3 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 4 мин Выходная мощность 650 ВА/360 Вт Время зарядки 6 ч

Плюсы и минусы:

+ Возможность настройки параметров напряжения, разъемы под вилку евростандарт, USB-порт

- Угловую вилку в нижнюю розетку можно вставить только в одном положении, что создает определенные неудобства, расположение USB-порта на лицевой панели портит внешний вид



2. «Энергия ИБП 600»



Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания от фирмы «Энергия» имеет в составе свинцово-кислотную батарею, снабжающую электротоком компьютерное оборудование от 3 до 20 минут в зависимости от нагрузки. Надежную защиту от внезапного прерывания электроснабжения обеспечивают автотрансформатор с релейными ключами. Встроенный стабилизатор функционирует в диапазоне рабочих напряжений на входе от 165 до 275 В. В режиме эксплуатации зарядка аккумуляторов производится автоматически (подключением можно управлять через ПО компьютера).



Выключение ИБП при достижении максимально низкого уровня батарей происходит автоматически. В приборе предусмотрена функция «холодного старта». Имеется защита от переизбытка заряда, короткого замыкания и перегрузки. Компактные размеры (100х140х280 см) позволяют устанавливать аппарат в любом месте. На лицевой панели расположена неэргономичная кнопка включения и световые индикаторы. Подключается к электросети 2 метровым кабелем.



Основные характеристики

Выходных разъемов 2 Разъемов с питанием от батареи 2 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 3 мин Выходная мощность 650 ВА/360 Вт Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Работает бесшумно, компактные размеры, имеется стабилизатор напряжения

- Неудобная кнопка включения (вогнутой формы), короткий сетевой шнур



3. IPPON Back Basic 650S Euro



ИБП обладает общей мощностью 650 ВА (активная – 360 Вт). Он выдает время работы с 30% нагрузкой около 14 мин, с 50% – до 2 мин. Использовать при 70% нагрузке не рекомендуется. Срабатывание при аварийном прерывании питания происходит почти моментально (2-6 мс). Воздушное охлаждение обеспечивает низкую температуру аппарата во время работы.



На лицевой панели, кроме светодиодной индикации, присутствует разъем USB (комплект поставки не предусматривает кабель USB Type-B). Благодаря этому регулировку можно производить с компьютера. Имеется защита от перегрузки, глубокого разряда батареи и короткого замыкания.



Основные характеристики

Выходных разъемов 3 Разъемов с питанием от батареи 3 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 3 мин Выходная мощность 650 ВА/360 Вт Время зарядки 6 ч

Плюсы и минусы:

+ Не нагревается, нет звука/шума, оперативно срабатывает при отключении питания

- В комплекте нет кабеля USB (требуется не совсем стандартный Type-B)



Рейтинг топ-3 лучших ИБП для газовых котлов и насосов



1. Stark Country 2000 Online



ИБП для газового котла имеет аккумулятор, который выдает полную/активную мощность 2000 ВА/1600 Вт (батареи меняются по мере износа). Кроме котлов, бесперебойник может обслуживать станки с ЧПУ, медоборудование, насосы, различную аппаратуру и вычислительную технику. Инвертор обеспечивает максимально точное двойное напряжение на выходе. Параметры, выставленные вручную, отображаются на ЖК-экране. Охлаждается ИБП при помощи вентилятора, который при работе издает шум (по отзывам пользователей). Время бесперебойного питания при половинной нагрузке составляет 3 минуты.



В устройство ИБП входят сетевой фильтр, защита от перепадов напряжения, перегрева и перегрузки по току. Срабатывание предохранительной системы сопровождается звуковой сигнализацией. Преимуществом прибора является то, что ему не требуется времени на переключение в рабочий режим – оно происходит мгновенно.



ИБП имеет три ступени заряда, параметры которых можно настраивать отдельно. Такая гибкость настройки позволяет продлить эксплуатационный период аккумуляторных батарей. Также присутствует два режима по отключению входной частоты (50 и 45-55 Гц). Первый дает повышенный КПД, второй – хорошую совместимость с генераторами.



Основные характеристики

Выходных разъемов 2 Разъемов с питанием от батареи 2 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB, RS-232, слот Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 3 мин Выходная мощность 2000 ВА/1600 Вт

Плюсы и минусы:

+ Наличие ЖК-экрана, возможность замены батарей, звуковая сигнализация

- Вентилятор громко шумит



2. «РЕСАНТА УБП-1000»



Прибор выходной мощностью 1000 ВА предназначен для обеспечения электропитания без перебоев котлов и бытовых приборов (в том числе насосов). Хорошо держит пусковые перегрузки. Есть возможность работы от электросети и аккумуляторов (приобретаются отдельно). Встроенный стабилизатор отлично выравнивает скачки напряжения и имеет минимальное время переключения (4 мс). Время при половинной нагрузке составляет 3 мин.



Охлаждение производится принудительно вентилятором. Электронная система стабилизации дает выходную характеристику по синусоиде с ровной и чистой разверткой, что особенно важно для измерительного оборудования. ЖК-дисплей четко отображает все параметры. По отзывам пользователей, при длительной работе аппарата появляется запах пластмассы.



Основные характеристики

Выходных разъемов 1 Разъемов с питанием от батареи 1 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 3 мин Выходная мощность 1000 ВА/800 Вт

Плюсы и минусы:

+ Электронная система стабилизации, хорошо держит пусковые перегрузки

- Необходимость покупки дополнительных аккумуляторов, повышенный шум из-за работы вентилятора, запах пластмассы



3. «Штиль» SW1000L



ИБП с мощностью до 1000 ВА/900 Вт, работающий в онлайн-режиме, предназначен для обеспечения непрерывного однофазного электропитания со стабильным напряжением газовых котлов, насосов, видеонаблюдения, ПК, бытовой маломощной техники. Корректор коэффициента мощности устройства имеет алгоритм работы, позволяющий адаптировать его к взаимодействию с дизель-генераторными установками. Время при полной и половинной нагрузках составляет 6 и 18 минут соответственно.



Бесперебойник функционирует по технологии двойного преобразования, обеспечивающей стабилизацию входного напряжения диапазона 90-295 В. Прибор моментально и безразрывно переключает нагрузку на АКБ при исчезновении фазы в электросети. На лицевой панели имеются ЖК-дисплей, светодиодные индикаторы и 4 кнопки управления, а сбоку имеются 2 евророзетки.



ИБП монтируется на стену при помощи кронштейна, расположенного на задней панели (крепежные детали поставляются в комплекте). По отзывам пользователей, принудительное охлаждение производит заметный шум.



Основные характеристики

Выходных разъемов 2 Разъемов с питанием от батареи 2 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы слот Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 18 мин Время при полной нагрузке 6 мин Выходная мощность 1000 ВА/900 Вт

Плюсы и минусы:

+ Мгновенное переключение на батареи, хорошая стабилизация напряжения, настенное расположение

- Вентилятор охлаждения шумит, мало выходных розеток



Рейтинг топ-3 лучших ИБП для компьютеров, ноутбуков и роутеров



1. Powercom SPIDER SPD-1000N



Бесперебойный электропитатель мощностью до 1000 ВА разработали и изготовили по оффлайн-технологии Stand-By или back-up UPS (переключение на резервный аккумулятор). Предназначен для сохранения питания малых (до 550 Вт) по мощности и без пусковых скачков напряжения приборов. Выгодно отличается большим (8 шт.) количеством розеток евро-образца. Предусматривается возможность установки на вертикальной поверхности в подвешенном состоянии. Период бесперебойного питания с 50% нагрузкой – 20 минут.



Аппарат оборудован микропроцессором, который может функционировать в энергосберегающем режиме Green Mode. ИБП запускается в работу с «холодного старта» (без напряжения в сети). Прибор снабжен автоматом для защиты от перегрузок и короткого замыкания. Во время зарядки аккумуляторной батареи применяется алгоритм, учитывающий температурный режим в помещении. Запитывается ИБП через стандартную вилку на проводе длиной около 2 м. В начальный период эксплуатации может выделять едкий запах.



Основные характеристики

Выходных разъемов 8 Разъемов с питанием от батареи 4 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 20 мин Выходная мощность 1000 ВА/550 Вт Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Большое количеством розеток, отличное соотношение качество/стоимость

- Короткий шнур, может выделять едкий запах



2. Powerman Back Pro 1000



ИБП имеет аккумуляторную свинцово-кислотную батарею емкостью 9 Ач, которая перезаряжается за 8 часов. Она дает выходную мощность 1000 ВА (активная 600 Вт). Этих параметров достаточно для обеспечения бесперебойным электропитанием бытового электрооборудования и компьютерной техники. При максимальной нагрузке период работы составляет три минуты.



Автоматические предохранители осуществляют защиту от короткого замыкания, высоковольтных импульсов и перегрузки. Несмотря на отсутствие принудительного охлаждения, прибор практически не нагревается. На тыльной панели расположены четыре розетки. Управление можно производить с компьютера. Имеется звуковая сигнализация. По отзывам покупателей, у сигнализации слишком громкий звук, а также ИБП в процессе работы сильно нагревается.



Основные характеристики

Выходных разъемов 4 Разъемов с питанием от батареи 4 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 3 мин Выходная мощность 1000 ВА/600 Вт Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Работает тихо, практически не греется, 4 розетки для подключения устройств

- ИБП нагревается, слишком громкий звук сигнализации



3. SVEN UP-L1000E



Бесперебойник предназначается для защиты от несанкционированных перебоев в питании ПК, серверов с импульсными БП, рабочих станций. Для подключения оборудования имеется 6 розеток. Встроенный стабилизатор работает в широком диапазоне от 175 до 290 В, обеспечивая стабильное напряжение. ИБП оснащен функцией включения «холодный старт». Прибор в течение 20 минут обеспечивает питание при половинной нагрузке.



Основные режимы имеют LED-индикацию. Прибор осуществляет самотестирование в момент включения и выключения. При неработающем ИБП производится автоматическая зарядка батарей. Он защищен от тепловой перегрузки и короткого замыкания. Также аппарат можно монтировать на вертикальную поверхность. По отзывам покупателей, у ИБП не предусмотрено принудительное отключение сигнализации, а также свинцовые батареи быстро выходят из строя.



Основные характеристики

Выходных разъемов 6 Разъемов с питанием от батареи 3 Тип выходных разъемов питания СЕЕ 7 (евророзетка) Интерфейсы USB Входное напряжение однофазное Время при половинной нагрузке 20 мин Выходная мощность 1000 ВА/510 Вт Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Много розеток для подключения, есть холодный старт, качественная стабилизация напряжения

- Звуковая сигнализация не отключается досрочно, свинцовые батареи быстро выходят из строя



Рейтинг топ-3 лучших ИБП для дома и дачи



1. Hiden Control HPS30-3024



Линейно-интерактивный, однофазный ИБП полной и активной мощностью 3 кВт предназначен для поддержания работы в момент отключения сети котельного оборудования, системы освещения дома, циркуляционных насосов, бытовых электроприборов и других объектов жизнедеятельности. Время работы прибора зависит от количества внешних аккумуляторов, подсоединяемых к нему (их нужно покупать отдельно). Агрегат обладает функцией холодного старта.



На выходе ИБП обеспечивает чистый синусоидальный сигнал. Передняя панель обладает небольшим жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются параметры настройки. Рядом располагаются удобные кнопки управления. Аппарат оснащен системами защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также от полного разряда батарей.



Основные характеристики

Тип линейно-интерактивный Выходная мощность полная (активная) 3 000 ВА (3 000 Вт) Частота 45-55 Гц Кол-во выходных разъемов питания 1 Входное напряжение 140-280 В Время переключения на инвертор 6 мс

Плюсы и минусы:

+ Большая мощность, возможность холодного запуска, хорошее качество выходного сигнала

- Малые размеры экрана, необходимость покупки батарей, при их подключении проскакивает мощная искра



2. «БАСТИОН» SKAT-UPS 10000



Источник с двойным преобразованием обладает активной мощностью 7 кВт. Этого вполне хватает для обеспечения непрерывного питания внутридомового оборудования и коммуникаций, офисов с компьютерной техникой, автостоянок или небольших предприятий непромышленного назначения. Переключение в режим эксплуатации происходит мгновенно.



Прибор оснащен системой холодного старта. При работе осуществляется фильтрация помех, в результате которой на выходе гарантируется чистый синусоидальный сигнал. На лицевой панели расположен небольшой дисплей и кнопки несложного управления. Также имеются светодиодные индикаторы и звуковая сигнализация, но в функциональной схеме нет релейного модуля. На бесперебойнике предусмотрено подключение дополнительных батарей.



Основные характеристики

Тип с двойным преобразованием Выходная мощность полная (активная) 10 000 ВА (7 000 Вт) Частота 46-56 Гц Кол-во выходных разъемов питания 1 Входное напряжение 176-276 В Вес 29 кг

Плюсы и минусы



+ Функция холодного старта, мгновенное переключение на рабочий режим, возможность подключения дополнительных батарей, что увеличивает время бесперебойного питания

- Нет встроенного модуля реле, малые размеры дисплея



3. P-Com PC0019S-RM



В основу функционирования ИБП этой модели положен принцип двойного преобразования. Прибор полной мощностью 10000 ВА работает при активной в 7 000 Вт. Диапазон частот составляет от 40 до 70 Гц. В схему встроено 20 батарей напряжением 12 В с током 5,5 А, которые заряжаются около восьми часов. Переключение на режим аккумуляторов происходит мгновенно.



Сигнал на выходе имеет форму чистой синусоиды, искажение которой составляет не более 2%. При полной нагрузке агрегат обеспечивает питание в течение 5 минут. На панели размещен небольшой ЖК-экран и кнопки ввода параметров, при помощи которых можно легко настроить аппарат. Имеется возможность дополнительно подключить батареи для увеличения емкости.



Основные характеристики

Тип с двойным преобразованием Выходная мощность полная (активная) 10 000 ВА (7 000 Вт) Время работы при полной нагрузке 5 мин Кол-во выходных разъемов питания 1 Входное напряжение 120-276 В Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Мгновенное переключение, стабильный и чистый сигнал, простое управление, подключение дополнительных батарей

- Долгое время зарядки батарей, малый дисплей



Рейтинг топ-3 лучших ИБП для холодильника и телевизора



1. «ИМПУЛЬС МАСТЕР 800»



Источник БП полной (активной) мощностью 800 ВА (480 Вт) предназначен для питания бытовой техники дома и в небольших офисах. Его панель управления собрана из интеллектуальных микропроцессоров. Встроенный стабилизатор отлично держит напряжение в заданных параметрах. Прибор может быть запущен при помощи холодного старта. Емкости батарей хватает для обеспечения работы на 5 минут.



Предусмотрена возможность зарядки и подключения различных гаджетов (смартфон, планшет и другие). На корпусе имеются два монтажных отверстия для установки на стену только в вертикальном положении. В комплекте продается питающий модуль для USB-устройств (отдельно не продается).



Основные характеристики

Тип интерактивный Выходная мощность полная (активная) 800 ВА (480 Вт) Время работы от встроенных АКБ при полной нагрузке 5 мин Кол-во выходных разъемов питания 8 Входное напряжение 162-290 В Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Хорошая мощность, большое количество розеток, отлично работает как стабилизатор напряжения

- Способ крепления только в одном положении, нельзя отдельно купить модуль с USB-портом



2. RUCELF UPI-800-12-EL



Линейно-интерактивный, компактный ИБП, имеющий выходную мощность полную 800 ВА и активную 620 Вт предназначен для обеспечения бесперебойного функционирования бытовой техники. Есть возможность холодного запуска и подключения дополнительной батареи. Она будет заряжаться автоматически от сетевого напряжения.



Корпус выполнен в современном дизайне. Передняя панель без кнопок управления оснащена дисплеем, отображающим полную информацию о параметрах. Ниже располагается светодиодный индикатор. Агрегат снабжен защитой от короткого замыкания, от перегрузки и от высоковольтных импульсов. В случае какой-либо внештатной ситуации подается звуковой сигнал.



Основные характеристики

Тип линейно-интерактивный Выходная мощность полная (активная) 800 ВА (620 Вт) Частота 40-60 Гц Кол-во выходных разъемов питания 2 Входное напряжение 140-275 В Время зарядки 9 ч

Плюсы и минусы:

+ Наличие холодного запуска, возможность подключения дополнительных батарей, хорошая информативность табло, современный дизайн

- Необходимость отдельной покупки батарей, отсутствие кнопок управления на панели



3. APC by Schneider Electric Back-UPS



Бесперебойник линейно-интерактивного принципа действия имеет полную мощность 2 200 ВА, активную – 1 200 Вт. Прибор обладает зашитой от импульсных помех и ступенчатой аппроксимацией синусоиды выходного сигнала. Настройка установки осуществляется через компьютер. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает работу оборудования в течение 48 секунд при полной и шесть минут при половинной нагрузке.



Аккумулятор заряжается восемь часов. Во время эксплуатации может наблюдаться запах пластика. На стильной лицевой панели размещена кнопка включения и светодиодная индикация. Экран отсутствует. Шум работающего прибора составляет 40 дБ.



Основные характеристики

Тип линейно-интерактивный Выходная мощность полная (активная) 2 200 ВА (1 200 Вт) Время работы при полной (половинной) нагрузке 48 секунд / 6 минут Кол-во выходных разъемов питания 4 Входное напряжение 140-300 В Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Ступенчатая аппроксимацией синусоиды, работает тихо, время бесперебойного питания при половинной нагрузке 6 минут

- Нет экрана, настройка осуществляется только через ПО, во время работы некоторое время может наблюдаться неприятный запах



Рейтинг топ-3 лучших ИБП для видеонаблюдения



1. Vertiv Liebert itON



Линейно-интерактивный ИПБ компактных размеров и стильного дизайна работает при полной мощности 600 ВА, при активной – 360 Вт. Прибор хорошо сглаживает перепады напряжения при помощи автоматического регулятора (АРН). Об изменениях параметров сети оповещает звуковая индикация.



Прибор может запускаться при помощи опции холодного старта. На автономном питании от свинцово-кислотной-батареи он проработает шесть минут, если нагрузка будет половинной. Параметры устанавливаются только с компьютера, так как на аппарате не предусмотрены дисплей и кнопки управления.



Основные характеристики

Тип линейно-интерактивный Выходная мощность полная (активная) 600 ВА (360 Вт) Время работы при половинной нагрузке 6 мин Кол-во выходных разъемов питания 2 Входное напряжение 162-290 В Время зарядки 6 ч

Плюсы и минусы:

+ Функция холодного старта, хорошая стабилизация напряжения, большое время автономного питания

- Отсутствие дисплея, установление параметров только при помощи ПО



2. ExeGate Power Smart ULB-650



Это один из наиболее массовых недорогих ИБП полной мощностью 650 ВА и активной – 360 Вт. Принцип действия – линейно-интерактивный. Встроенный регулятор (AVR) отлично сглаживает перепады напряжения. Лицевая панель содержит кнопку включения и небольшой информативный экран, который постоянно светится во время работы.



Управление осуществляется с ПК (клавиш регулировки на корпусе не предусмотрено). При половинной нагрузке время автономного питания составляет около 20 минут. Прибор имеет защиту локальной сети, телефонной линии, от перегрузки, от короткого замыкания.



Основные характеристики

Тип линейно-интерактивный Выходная мощность полная (активная) 650 ВА (360 Вт) Время переключения на батарею 8 мс Кол-во выходных разъемов питания 2 Входное напряжение 140-300 В Время зарядки 6 ч

Плюсы и минусы:

+ Хорошее качество при низкой цене, дает стабильное напряжение, большое время работы при половинной нагрузке

- Экран постоянно горит, нет кнопок регулировки на корпусе



3. «ББП-20 пласт»



Бюджетный прибор «ББП-20» пользуется популярностью за надежную работу и простоту. Он предназначен для обеспечения бесперебойного питания электрооборудования мощностью 12 В, установленного внутри помещения. Аппарат рассчитан на круглосуточную эксплуатацию. При подключении батареи емкостью 7 А-ч он может давать энергию при полной нагрузке три часа, при половинной – шесть часов.



В комплект поставки аккумулятор не входит (также как входной провод на 220 В и шнур на 12 В). На панели расположены светодиодные индикаторы (один из которых красный, светится все время, вне зависимости от режима функционирования).



Основные характеристики

Выходная мощность активная 12 Вт Время работы при полной (половинной) нагрузке 180 мин (360 мин) Входное напряжение 160-265 В Выходное напряжение 11,8-14,5 В Ток нагрузки в дежурном режиме 2 А

Плюсы и минусы:

+ Большое время автономного питания, хорошее соотношение цена/качество

- В комплекте поставки нет аккумуляторов, нет входного провода 220 В, нет выходного провода 12 В, индикатор красного цвета горит постоянно



Рейтинг топ-3 лучших ИБП для сервера



1. «СОЮЗ PSU-1000»



Интерактивный ИБП с чистой синусоидой на выходе и наличием постоянного «0» имеет выходную полную мощность 1 000 ВА при активном ее значении 600 Вт. При подключении батареи (нет в комплекте) емкостью 7 А-ч прибор автономно питает оборудование 3,5 или 6,5 часа, в зависимости от полной или половинной нагрузки. Время переключения на аккумуляторную схему составляет восемь миллисекунд.



На передней панели есть ЖК-дисплей, на котором отображаются все параметры эксплуатации. Под ним располагаются кнопки включения/отключения и звуковой индикации (опции настройки параметров нет). Сзади размещены две розетки. При работе агрегат производит уровень шума, равный 39 дБ.



Основные характеристики

Тип интерактивный Выходная мощность полная (активная) 1 000 ВА (600 Вт) Время работы при полной (половинной) нагрузке 200 мин (400 мин) Кол-во выходных разъемов питания 2 Входное напряжение 155-275 В

Плюсы и минусы:

+ Хорошие параметры выходного сигнала, наличие ЖК-экрана, низкий уровень шума, эргономичный дизайн

- В комплекте нет батареи, нельзя настроить параметры эксплуатации



2. FSP Group DP 1500 Schuko



ИБП с интерактивным принципом действия обладает полной мощностью 1 500 ВА при значении в активной позиции 900 Вт. Для безопасной эксплуатации прибора существует опция холодного старта. Также есть возможность зарядки аккумулятора в отключенном состоянии (off-mode charging).



Аппарат, кроме питания оборудования, отлично выполняет функции по защите от высоковольтных выбросов, понижений/повышений напряжения, радиочастотных и электромагнитных помех. При работе на автономном режиме производится охлаждение вентилятором, производящим шум до 40 дБ. Масса бесперебойника составляет 10,4 кг.



Основные характеристики

Тип интерактивный Выходная мощность полная (активная) 1 500 ВА (900 Вт) Время переключения на батарею 6 мс Кол-во выходных разъемов питания 2 Входное напряжение 162-290 В Время зарядки 6 ч

Плюсы и минусы:

+ Хорошо держит напряжение, есть функция холодного старта и зарядки батарей, хорошая защита от сетевых помех

- При работе на автономном режиме вентилятор заметно шумит, относительно большой вес



3. HIPER City-850U



Стильный ИБП интерактивного действия имеет активную мощность 480 Вт при полной в 850 ВА. Прибор хорошо стабилизирует скачки сетевого напряжения. Ступенчатая аппроксимация синусоиды обеспечивает чистый сигнал. Время переключения на батарею составляет всего четыре миллисекунды. В функциональные задачи бесперебойника входит также защита от перегрузки и от высоковольтных импульсов.



В процессе длительной эксплуатации корпус может нагреваться в пределах 40 ºС. На лицевой панели размещена только кнопка включения, которая подсвечена очень ярким светодиодом. На задней стороне расположены USB-разъем и две евророзетки.



Основные характеристики

Тип интерактивный Выходная мощность полная (активная) 850 ВА (480 Вт) Время при полной нагрузке 5 мин Кол-во выходных разъемов питания 2 Входное напряжение 165-275 В Время зарядки 8 ч

Плюсы и минусы:

+ Ступенчатая аппроксимация синусоиды, хорошо работает в качестве стабилизатора, короткое время переключения на батарею, есть USB-разъем, стильный дизайн

- Яркий светодиод на кнопке включения, немного нагревается корпус



Как выбрать источник бесперебойного питания



Чтобы не ошибиться с выбором ИБП, необходимо учесть следующие важные характеристики: мощность устройства, время подачи тока, тип установки модуля, дополнительные опции.



Мощность



Определяется исходя из типа запитанного оборудования. Для этого нужно рассчитать общую нагрузку аппаратуры путем простого сложения мощностей всех единиц подключаемой сети в вольтах. Но мощность ИБП измеряется в вольт-амперах. Для ее получения нужно активную мощность оборудования разделить на коэффициент мощности. Например, для телекоммуникационных сетей или осветительной аппаратуры, имеющих активную нагрузку сети, этот показатель равен 0,95. Если в электроцепь включены электродвигатели, то он будет указан в техпаспорте. При отсутствии такового принимается усредненное значение – 0,7.



Максимальная активная мощность ИБП определяется умножением номинального значения на коэффициент мощности. Так вычисляется показатель всего оборудования, который может обслуживать ИБП. Важно учитывать, что при работе ИБП нужен запас мощности в 20-30% от максимума. Еще один значимый момент: при пуске электродвигателей возникает скачок мощности в 3-7 раз больше рабочей. Специалисты рекомендуют выбирать ИБП с 50% запасом.



Время подачи тока (рабочее время)



Это время, на протяжении которого прибор будет давать ток «запитанному» оборудованию. В среднем оно составляет от 5 до 15 минут. Продолжительность работы ИБП зависит от:

Общей мощности подключенного оборудования;

Емкости аккумуляторных батарей «бесперебойника»;

Срока эксплуатации оборудования;

Интенсивности работы ИБП;

Температуры в помещении, где установлен ИБП.

Для увеличения времени работы рекомендуется подсоединять дополнительные емкостные устройства, обеспечивающие увеличение запасаемого тока.



Тип установки модуля



Его важно учитывать, если помещение, где будет стоять ИБП, имеет ограниченную площадь. Компактное расположение позволит сэкономить полезное пространство. Существует три способа установки:

Навесной. Он предназначен для аппаратов низкой мощности (до 1000 ВА);

Напольный. Позволяет размещать ИБП вертикально на полу;

В стойку. Стойкой называют специальный шкаф, имеющий размер 19 дюймов. Он позволяет установить ИБП непосредственно около «запитываемого» оборудования.

Необходимо, чтобы между верхним краем устройства и потолком было пространство не менее 50 см. Это обеспечит достаточное охлаждение прибору.



Дополнительные опции



Делают работу «бесперебойника» более удобной. Среди них выделяют следующие:

Функция «холодный старт». Она позволяет начать работу ИБП в условиях отсутствия напряжения (когда электроэнергия уже отключена);

Электронный дисплей. Упрощает контроль рабочих параметров (степень зарядки, величина напряжения, перегрузка);

Система принудительного охлаждения. Особенно полезна при длительных нагрузках;

Защита от короткого замыкания цепи. Она предохраняет от повреждений, возможных в случаях КЗ;

Дополнительные разъемы подключения. Дают возможность подключать больше оборудования (или более мощные устройства).

Отзыв эксперта об источниках бесперебойного питания



Состоянием рынка ИБП делится Ольга Карташева, руководитель отдела продаж Powercom:



«Рынок ИБП консервативен: на протяжении 4 лет (2018-2022 г) сохранялась стагнация, только 2021 год показал рост на 11%. По отношению к первому кварталу этого года рынок второй прибавил около 5% в штуках и 2,5% в деньгах, но в текущих реалиях эксперты оценивают этот результат как «фантастический».



По итогам 2021 года 80% рынка занимали игроки: CyberPower, Ippon, Powercom, Schneider Electric. Доля Schneider Electric была 24%, на сегодня поставки ИБП APC by Schneider Electric в Россию прекращены. Появилась свободная ниша и возможность увеличения доли рынка для российских и китайских производителей».



Популярные вопросы и ответы



На популярные вопросы читателей об ИБП отвечают Ольга Карташева, руководитель отдела продаж Powercom, Александр Беспалов, руководитель отдела управления продукцией ENERGON, и Полина Гуляева, менеджер по развитию бизнеса однофазных ИБП компании «Систэм Электрик».



1. Как можно сэкономить на покупке ИБП?



Ольга Карташева:

«Рекомендую подойти разумно к выбору ИБП, оценить реальную нагрузку, которая будет подключаться, и не платить за избыточную мощность. А также акции, регулярно проводящиеся в ритейле, дают возможность пользователям приобрести ИБП со значительной скидкой».

Александр Беспалов:

«При выборе подходящего устройства рекомендую ориентироваться в первую очередь на области использования, заявленные производителем. Если не следовать этим рекомендациям, велика вероятность того, что источник питания просто не подойдет, и деньги на покупку потратятся впустую.

Даже в рамках одного и того же типа батарей их стоимость может отличаться – некоторые из них стоят дороже, но служат в 2-3 раза дольше. Также похожие АКБ могут иметь разное качество изготовления и материалов, значительно влияющих на характеристики, надежность и фактический срок службы. Поэтому важно выбирать аккумулятор из числа хорошо зарекомендовавших себя брендов. Лучшая экономия – изначально правильный выбор».

Полина Гуляева:

«Для экономии на покупке источника бесперебойного питания (ИБП) необходимо грамотно подойти к определению нужных вам характеристик. В первую очередь для правильного подбора ИБП нужно оценить мощность всех планируемых к подключению источников и сложить их. Важно, чтобы суммарный показатель потребителей не превышал выходной в ваттах и вольт-амперах. В целях экономии сократите количество дополнительных портов ИБП до самых необходимых, оставив, например, только USB-зарядку или защиту линии передачи данных».



2. От каких проблем в электросети ИБП защищает, а от каких нет?



Ольга Карташева:

«ИБП защищает от:

1. Высоковольтных импульсов небольшой длительности;

2. Перегрузки и короткого замыкания;

3. Повышенного и пониженного напряжений электросети;

4. Полного пропадания напряжения (время автономии при полном отключении электропитания зависит от емкости батареи и технических параметров конкретного ИБП);

5. Электромагнитных и радиочастотных помех».



Полина Гуляева:

«Источник бесперебойного питания защищает подключенное к нему оборудование от отключения электричества. ИБП типа двойного преобразования дополнительно устраняют угрозу искаженного сигнала, амплитуды и высокого уровня помех электросети. ИБП линейно-интерактивного типа исключают данные угрозы при переходе на батареи. Однако не стоит забывать, что время батарейной поддержки подключенного оборудования не бесконечно – оно варьируется в зависимости от величины нагрузки, емкости и количества аккумуляторных батарей.

Есть такие нарушения, с которыми ИБП не справится. Первое – это длительное отключение электросети, второе – мощные высоковольтные скачки напряжения, возникающие, например, при ударе молнии в линию электроснабжения, а это скачки напряжения и тока с характеристиками более 20 кВ».



3. Что дает последовательное подключение ИБП?



Ольга Карташева:

«Я вижу ряд причин, по которым у пользователя может возникнуть желание подключить последовательно несколько ИБП, а именно: для обеспечения дополнительной защиты, увеличения количества розеток и времени автономии. Не углубляясь в детали, ни одна из этих задач не решается последовательным подключением нескольких приборов по защите питания. Специалисты не рекомендуют таким образом соединять два и более ИБП. Каждое устройство должно быть подключено непосредственно к электрической розетке».

Полина Гуляева:

«Последовательное подключение ИБП практически нигде не применяется. Исключением является схема распределенной защиты, когда большой мощный трехфазный ИБП контролирует электросеть, в которой работают маленькие однофазные ИБП. На практике для повышения качества и отказоустойчивости систем бесперебойного питания используют схемы параллельного подключения ИБП. Это позволяет повышать уровень резервирования или достигать предельных мощностей».



4. Возможно ли продлить срок службы батареи в ИБП?



Полина Гуляева:

«Батареи в ИБП являются расходниками. Их замена предусматривается по истечении срока службы или возникновении неисправности аккумуляторов. Для определения состояния большинство ИБП имеют функцию внутренней самодиагностики и позволяют заблаговременно выдать сигнал о необходимости замены элемента. Для продления срока службы в ИБП используются несколько режимов подзарядки, температурная компенсация зарядки, что позволяет продлить ресурс эксплуатации. Также для улучшения срока службы необходимо соблюдать рекомендованные условия эксплуатации».



5. Правда ли, что можно использовать автомобильные аккумуляторы вместо батарей ИБП?



Александр Беспалов:

«Применять в ИБП автомобильные аккумуляторные батареи нельзя. Дело в том, что автомобильные АКБ — это стартерные батареи. Они предназначены в короткое время выдать большой ток. У ИБП другая задача – надо в течение достаточно долгого времени держать среднюю величину тока, обеспечивая бесперебойную работу подключенных устройств при отключении электричества. Если вы установите автомобильный аккумулятор в «бесперебойник» он просто не выполнит свою функцию и быстро выйдет из строя. Также в большинстве случаев используется жидкий электролит, и они не герметизированы, что не позволяет эксплуатировать его в любом пространственном положении. Такая АКБ требует специальной системы проветривания в связи с выделением газов».



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