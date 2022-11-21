«Параллельный импорт — большие риски»

Французский концерн Schneider Electric, некогда один из крупнейших поставщиков электротехнического оборудования в РФ, летом решил продать бизнес в стране местному менеджменту. Бывшее подразделение Schneider Electric получило название «Систэм Электрик». Первый заместитель гендиректора по продажам и внешним связям компании Армен Бадалов рассказал “Ъ”, как она замещает европейские поставки и пытается сохранить долю рынка.



— Предприятия в ТЭКе жаловались на перебои с поставками оборудования по контрактам с Schneider Electric. Проблемы сохраняются?



— Прерывание и остановки в поставках были почти у всех участников рынка. Тем не менее мы поставили обещанное оборудование на многие объекты, отгрузки идут до сих пор. Мы не уходили с рынка, проводили и продолжаем индивидуальные переговоры — либо пытаемся привезти импортное оборудование, либо предлагаем альтернативы, включая продукцию с трех своих заводов в России.



«Систэм Электрик» в кратчайшие сроки увеличила производство собственного оборудования, мы запустили новые линейки продукции и разработали российские программные приложения и сервисы с учетом специфики рынка и потенциальных рисков кибербезопасности. Ситуация с заключенными ранее контрактами нелегкая, но пытаемся выполнить обязательства.



— Пришлось ли пересматривать цены?



— Мы не повышали цены по контрактам, подписанным до конца февраля. Несмотря на то что себестоимость согласованных проектов выросла, берем эти риски на себя. Мы выстраиваем стратегические отношения с нашими крупнейшими клиентами и партнерами и не хотим, чтобы краткосрочные проблемы испортили наши взаимоотношения в будущем.



По новым контрактам мы, как и весь рынок, пересматриваем цены в том числе из-за роста инфляции в РФ и других странах. Но повышение цен достаточно умеренное и зависит от конкретной номенклатуры. Мы внимательно отнеслись к управлению ценообразованием и в отдельных случаях даже снизили цены.



— Какие-то контракты были расторгнуты?



— С кем-то мы расторгли контракты, но тут же подписали новые. С кем-то просто расторгли, но масштабных отмен не было. В целом за текущий год произошло перераспределение рынка, изменение в конкурентной среде.



— Продолжаете обслуживать оборудование Schneider Electric?



— Да. Мы сохранили статус единственного авторизованного сервисного центра Schneider Electric, полностью сохранили техническое и сервисное подразделения. Более того, сегодня мы оказываем сервисную поддержку и по обслуживанию оборудования других ушедших производителей.



— Евросоюз ввел санкции на поставки в РФ широкого спектра электротехнического оборудования. Поставки из ЕС полностью прекратились?



— На самом деле список электротехнического оборудования, запрещенного к ввозу, не такой существенный, если говорить про номенклатуру, которую производит и продает «Систэм Электрик» в России. Некоторые поставки сохранились. Но сегодня мы не рассматриваем европейских поставщиков в качестве основного источника оборудования и компонентов.



Санкционный вопрос и проблемы с логистикой с каждым месяцем становятся все менее актуальными. Компания в сжатые сроки разработала новые продукты и решения на замену прежним линейкам для обеспечения заказчиков устойчивым локальным предложением. Российский рынок насыщается отечественным оборудованием: помимо заводов «Систэм Электрик» есть и другие сильные игроки. Кроме того, дружественные страны постепенно замещают поставки, поэтому дефицита мы не наблюдаем. Наоборот, выбор для заказчиков даже увеличивается.



— Какие поставки из ЕС сохранились?



— Мы сохранили обязательства по поставкам на определенные проекты в России. Стараемся сейчас выполнить их, насколько это возможно.



— У Schneider Electric есть четыре завода в Китае. Вы импортируете компоненты оттуда?



— Я не могу комментировать деятельность Schneider Electric, поскольку сейчас это другая компания. У «Систэм Электрик» нет своих заводов в Китае. При этом мы сотрудничаем с рядом поставщиков из азиатских стран, включая КНР, и отдельные компоненты там закупаем. Доля поставок из Китая растет за счет замещения европейского потока.



— Возите ли европейское оборудование через третьи страны?



— Мы не занимаемся параллельным импортом. По нашим наблюдениям, параллельный импорт по многим позициям — большие риски для заказчиков, потому что есть большие неопределенности с логистикой, сроками поставки, качеством и гарантийным обслуживанием. Наша стратегия основана на развитии собственных линеек оборудования и технологий.



— Какие новые продукты хотите вывести на рынок?



— Мы планируем заместить продукцию, которая раньше поставлялась в РФ из-за рубежа. Например, оборудование по электрораспределению низкого и среднего напряжения, оборудование промышленной автоматизации, источники бесперебойного питания, системы управления ЦОДами (центрами обработки данных.— “Ъ”).



— Какой объем инвестиций планируете?



— Мы сейчас переживаем период серьезных инвестиций: переходим на новые IT-системы, проводим реорганизацию, инвестируем не только в производство, но и в НИОКР и сервис. Я бы не хотел называть цифру. Пока вкладываем собственные средства, рассматриваем и другие источники, включая займы и господдержку.



— Какую долю занимало локальное производство в структуре продаж Schneider Electric в России?



— Примерно 40–45% в прошлогоднем обороте. Сейчас в контуре «Систэм Электрик» три российских предприятия: завод «Потенциал» по выпуску электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т. д.), НТЦ «Механотроника» занимается релейной и микропроцессорной защитой, завод СЭЗЭМ производит ячейки среднего напряжения. С весны занимаемся расширением производственных мощностей.



— Насколько зависимы ваши предприятия в РФ от импортных комплектующих?



— К началу текущего года локализация уже составляла 50–90% в зависимости от номенклатуры, типа оборудования и предприятия. С весны по некоторой продукции мы частично переориентировались на азиатских поставщиков, частично нашли российских поставщиков. Сейчас по большинству продукции не испытываем проблем с комплектующими и материалами. Теперь ключевая задача — глубокая локализация в течение двух-трех лет.



— По каким компонентам наибольшие проблемы?



— В целом ситуация с компонентной базой улучшается. На сегодняшний момент видим проблемы с микроэлектроникой и системами автоматизации. После пандемии мы наблюдали кризис полупроводников и дефицит ряда компонентов у всех производителей, а сейчас эта ситуация только усугубилась.



Но уже сегодня на рынке есть как российские производители, так и импортные аналоги из дружественных стран. В будущем мы должны все больше смотреть в сторону собственного производства, поэтому активно развиваем кластер на базе НТЦ «Механотроника» для замещения импортных систем автоматики.



— Schneider Electric также устанавливала промышленное программное обеспечение (ПО). Оно будет обновляться и бесперебойно работать?



— Мы сейчас запускаем собственную линейку ПО, в том числе для замещения продуктов зарубежных вендоров, включая Schneider Electric. Долгосрочный план — переход критической инфраструктуры РФ на российское ПО для цифрового суверенитета. Мы будем активно содействовать такому переходу.



— В 2021 году, по данным СПАРК, выручка АО «Шнейдер Электрик» составляла 43,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Каких результатов ожидаете в 2022 году?



— Реалистичных. Конкретные цифры говорить не буду. Основная задача — стабилизация бизнеса и всех внутренних процессов после трансформации. Мы не проводили массовых сокращений, не снижали производственные мощности. Наоборот, было максимальное расширение этих направлений, что, конечно, тоже может повлиять на конечные финансовые результаты.



— Вам удастся сохранить долю рынка?



— Надеемся к концу года стабилизировать долю рынка, вернуться на наши прежние позиции. По некоторым направлениям, наверное, даже увеличим долю. Но мы работаем на очень конкурентном и насыщенном рынке, где крупнейшие компании в лучшем случае занимают по 10%.



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