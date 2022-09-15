«Систэм Электрик» представила новый портфель ИТ- и сервисных решений

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в ежегодном международном форуме «ЦОД», организованном при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На мероприятии компания презентовала новые решения для бесперебойного электропитания и инженерной инфраструктуры ЦОДа.



На стенде «Систэм Электрик» были представлен новый портфель трехфазных ИБП серии Uniprom, а также InfraSysteme — инженерная инфраструктура ЦОДа. InfraSysteme для ЦОДов включает в себя все основные и критически важные подсистемы инженерной инфраструктуры: бесперебойное электропитание и распределение электропитания, систему охлаждения и кондиционирования воздуха, серверные шкафы и стоечные блоки распределения электропитания, средства и системы для удаленного мониторинга, системы централизованного мониторинга инженерной инфраструктуры.



В этом году главной темой форума стало ускорение и перестройка рынка ЦОД на фоне глобальных вызовов. Участники форума обсуждали вопросы повышения надежности и эффективности функционирования информационных систем. В рамках форума первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и «Сервис» Роман Шмаков представил доклад «Systeme Electric — сохраняем традиции, открываем возможности». В своем выступлении он подчеркнул, что команда «Систэм Электрик» продолжит оказывать услуги на протяжении всего жизненного цикла ЦОД, предлагая комплексный подход к вопросам эксплуатации и обслуживания. «Новые продукты, решения и технологии созданы с учетом компетенций и опыта, которые наша команда получила во время работы в Schneider Electric. C помощью инженерных наработок и экспертизы мы продолжим поддерживать рынок и наших партнёров», — отметил Роман Шмаков.



Спикеры компании также рассказали о поддержке «Систэм Электрик» как авторизованного сервисного партнера Schneider Electric в России и Беларуси и собственных сервисных решениях.



Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.



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