«Систэм Электрик» представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представила Systeme Platform — полностью российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения.



«Systeme Platform — это отечественная разработка, созданная с учетом особенностей российского рынка на основе международной экспертизы команды Систэм Электрик. Новая программная платформа является аналогом AVEVA Platform и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric. Решение обеспечивает полную поддержку заказчиков на территории России», — прокомментировал запуск нового продукта Дмитрий Бибик, руководитель Центра Инноваций Систэм Электрик (г. Иннополис).



Среди преимуществ Systeme Platform:

унифицированность ядра — оперативное управление любой сложности и хранение технологических данных для

сегментов промышленности, энергетики, зданий и ЦОДов;

кроссплатформенность;

масштабируемость;

минимизация рисков от санкций.

Новый продукт Systeme Platform был представлен на XXXVIII форуме «Умные технологии Москвы — энергоэффективного города». От лица компании на форуме выступил Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов. Павел принял участие в сессии «Отечественная масштабируемая СКАДА система для сбора, обработки данных и диспетчеризации Умных зданий и Городов».



Комплексное предложение «Систэм Электрик» предусматривает полную поддержку заказчиков — от построения архитектуры, подбора лицензий и обучения до технической поддержки и сервиса. Для партнеров и клиентов Систэм Электрик доступен внутренний вебинар по развертыванию и использованию Systeme Platform. Продажи Systeme Platform уже стартовали.



Источник: Переход по ссылке