Армен Бадалов, Систэм Электрик: «Мы видим свою основную задачу в разработке продуктовых и цифровых решений для достижения технологического суверенитета нашей страны»

По следам АТОМЭКСПО-2022 первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик Армен Бадалов рассказал научному порталу «Атомная энергия 2.0» о важности достижения технологического суверенитета и локализации производства для сохранения устойчивого развития в сфере производства оборудования для АЭС.

«В текущем геополитическом контексте формируется уникальная группа постмеждународных компаний: они накопили большой опыт за время работы в составе глобальных корпораций и используют его в своей деятельности, уже будучи российским бизнесом. К числу подобных компаний относится Систэм Электрик. Как российская компания, мы видим свою основную задачу в разработке продуктовых и цифровых решений для достижения технологического суверенитета нашей страны.

Все наши производственные предприятия продолжают выпуск продукции по существующей конструкторской документации и техническим условиям как для энергетики в целом, так и для атомной промышленности в частности. Говоря об оборудовании для АЭС, нашей компанией было принято решение в первую очередь изготавливать аппараты для комплектных распределительных устройств (КРУ) 0.4кВ российского дизайна с полным сохранением параметров. Предлагаемые ранее низковольтные аппараты, производимые в странах ЕС, будут поэтапно заменены отечественными аналогами.

Мы подготовили целую серию новых запусков, чтобы обеспечить пореференсную замену оборудования. Новые альтернативы российского производства сохранят все необходимые функции и полностью совместимы с программно-технической базой проектов АЭС российского дизайна. Решения будут производиться в соответствии с действующей лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и отраслевым нормам и правилам.

Сегодня мы инвестируем не только в производство, но и в НИОКР. Это позволит нам сохранить наработанные компетенции, нарастить новые и таким образом наработать то здоровое конкурентное преимущество, которое лежит в основе усовершенствования любых технологий. В программе развития на 2023-2024 годы – расширение производства компонентов для АЭС российского дизайна, которые ранее производила и адаптировала Schneider Electric, на мощностях Cистэм Электрик. В частности, речь идет о КРУ 6-10кВ, станциях управления насосами и кранами, комплектных трансформаторных подстанциях, источниках бесперебойного питания, фильтрах гармоник, установках компенсации реактивной мощности, дуговой защите и другом оборудовании для систем электроснабжения АЭС и других предприятий атомной отрасли. Углубление локализации данных решений будет стимулировать развитие российских производителей, которые поставляют материалы и компоненты для нашего производства, способствовать сохранению и созданию новых рабочих мест, развитию компетенций в области материаловедения, созданию новых наукоемких производств.

Мы также движемся в направлении импортозамещения цифровых продуктов: недавно Систэм Электрик представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов — Systeme Platform. Решение поможет предприятиям в переходе к Индустрии 4.0 и обеспечит возможность эффективного использовать ранее установленные зарубежные технические решения.

Более того, наш научно-технический центр «Механотроника» ведет активную работу над созданием кибериммунной релейной и микропроцессорной защиты, которая позволит предотвратить возможные киберугрозы и обеспечить надежность систем информационной безопасности российских предприятий. В сотрудничестве с ведущими экспертами в области информационной безопасности мы готовим продукт, устойчивый к возможным кибератакам, в том числе и на аппаратном уровне. На рынке производителей защиты электрических систем и автоматизации в энергетике работа над внедрением этого принципа ведется впервые.

Сегодня мы видим два основных направления деятельности для нас на ближайшие годы. Первое — оказание универсальной поддержки в работе с широким спектром оборудования, чтобы сделать процесс перехода на новые технологии максимально бесшовным для партнеров и заказчиков, а также в максимально полном объеме реализовать текущие договорные обязательства. Второе — осуществление импортозамещения технологий, развитие собственного производства компонентов и решений в России на основе лучших мировых практик и передового российского ПО. Главная цель этих усилий — продолжить обеспечивать рынок актуальными решениями, сохранить и приумножить уникальный портфель продукции для атомной отрасли».

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