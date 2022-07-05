Бывшее подразделение Schneider Electric разработает российское промышленное ПО

Российская производственная компания "Систэм Электрик" (бывшее подразделение международной компании Schneider Electric в России) объявила о планах разработать отечественное программное обеспечение для промышленности. Работа будет идти в партнёрстве с лидерами российской IT-индустрии.



Новый продукт анонсировали на площадке международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.



Как ожидается, полноценное импортозамещение будет осуществлено без остановки технологических процессов. Разработка "Систэм Электрик" поможет предприятиям использовать ранее установленные зарубежные решения. Запуск первой коммерческой версии запланирован на осень 2022 года.



В компании обещают объединить лучшие мировые практики и компетенции своих сотрудников с передовым опытом российских специалистов. Новая разработка станет локальной альтернативой классическим программным продуктам Schneider Electric, применяемым на российских промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.



Как сообщал "ДП", Schneider Electric приостановила с 24 февраля инвестиции в РФ и Белоруссию. А 27 апреля компания объявила о намерении продать свои предприятия в РФ местному менеджменту.



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