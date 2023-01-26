DEKraft запускает устройства защиты от дугового пробоя серии УЗДП-103

Торговая марка DEKraft представляет устройство защиты от дугового пробоя, серия УЗДП-103.

Устройство защиты от дугового пробоя предотвращает искрение в электропроводке, способное привести к пожарам. Прибор непрерывно анализирует частотный спектр тока, проходящего в рабочей цепи, с помощью электронного блока. При обнаружении спектра, характерного для искрения (дугового пробоя), микроконтроллер дает команду на разрыв цепи расцепителем.

Серия УЗДП-103 дополняет линейку модульного оборудования DEKraft: использование УЗДП совместно с автоматическими выключателями и УЗО обеспечивает максимальный уровень защиты цепей конечного распределения энергии от всех возможных видов неисправностей: перегрузки, КЗ, тока утечки и искрения (дугового пробоя).

Ассортимент серии УЗДП-103 первой очереди запуска включает в себя устройства номиналом до 20А, комбинированные с автоматическим выключателем. Во II квартале 2023 г. планируется расширение ассортимента на номиналы до 63А включительно.

Основные особенности серии УЗДП-103:

Размыкание обоих полюсов

Исключение возникновения опасных ситуаций при ошибочном монтаже Окошко-индикатор состояния контактов

всегда показывает, замкнуты контакты или разомкнуты вне зависимости от положения рукоятки управления. Быстрая проверка работоспособности аппарата кнопкой «ТЕСТ» без вызова электрика

Проверить, работает ли устройство, просто — нажмите кнопку «ТЕСТ» на корпусе. Это необходимо делать ежемесячно!

Подробная информация и материалы для скачивания на серию УЗДП-103 доступны по ссылке .