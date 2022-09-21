Эксперты Систэм Электрик обсудили вопросы промышленной кибербезопасности на конференции «Лаборатории Касперского»

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) вступила партнером одной из ведущих конференций в области промышленной кибербезопасности — Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference.



На мероприятии компанию представляли первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Армен Бадалов и первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.







На своем стенде Систэм Электрик продемонстрировала кибериммунную экосистему цифровых устройств и программных решений для электроснабжения и автоматизации.



Армен Бадалов, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по продажам и внешним связям, принял участие в панельной дискуссии «Кибер-устойчивость во время турбулентности: вызовы сегодня и приоритеты для индустрии». Он отметил: «Мы на протяжении многих лет помогаем компаниям проходить цифровую трансформацию и как никто другой знаем о ее основном вызове — обеспечении кибербезопасности. Мы продолжаем работу над формированием защищенной цифровой среды вместе с лидерами в области информационной безопасности».



«Кибербезопасность — это основа для современных промышленных решений. Именно поэтому мы на НТЦ „Механотроника“ сейчас работаем над комплексным проектом, чтобы перевести все наше производство на подход Secure by Design. Его результатом должен стать устойчивый к кибератакам, в том числе на аппаратном уровне, российский продукт, который поможет нашим клиентам в импортозамещении иностранных технологий», — рассказал Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric) образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.



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