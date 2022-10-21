Фокус на локализацию: Систэм Электрик представила комплекс решений и оборудования для гражданского строительства и промышленности

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), представила комплекс решений и продуктов для различных отраслей строительства и промышленности на форуме 100+ Techno Build. Форум проходит 18−21 октября в Екатеринбурге.



«В начале июля на промышленной выставке ИННОПРОМ Systeme Electric объявила рынку о своём новом названии и подтвердила курс на локализацию. Сегодня в Екатеринбурге мы как российский производитель представляем новинки оборудования под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft, а также новый программный комплекс Systeme Platform. Используя накопленные знания и наши производственные активы, мы выводим на рынок новые продукты и решения под собственным брендом, технологически преемственные с оборудованием Schneider Electric и отвечающие самым высоким требованиям по функционалу, качеству и надежности», — подчеркнул Сергей Барсук, директор департамента гражданского строительства Систэм Электрик.



За несколько месяцев работы компания обновила свой продуктовый портфель по различным направлениям. Рынку были представлены распределительное оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование и решения для промышленной автоматизации и управления инженерными системами зданий, источники бесперебойного питания и программное обеспечение.









На форуме 100+ Techno Build Систэм Электрик представила на собственном стенде целый ряд продуктов, большая часть которых разработана и произведена в России:



· ИБП Uniprom 3M — 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА. Устройства обеспечивают до 96% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% - в ECO режиме сохранения энергии благодаря техническим преимуществам и устойчивой к воздействиям окружающей среды архитектуре. Предназначенные для установки в электрощитовых или промышленных помещениях устройства совместимы с системами дистанционного мониторинга;

· SystemeFS — новое локальное решение по автоматизации зданий и пожарной безопасности — современные адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации;

· Ячейки RME — компактные распределительные устройства, сборные шины и коммутационные аппараты которого расположены в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия (30 лет). Предназначены для кабельных сетей среднего напряжения;

· Низковольтные комплектные устройства SystemeBlock для безопасных распределительных щитов;

· Электроустановочные изделия завода «Потенциал» — розетки и выключатели, разработанные и произведённые в России;

· Оборудование под брендом DEKraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей;

· Программный комплекс Systeme Platform, разработанный российским производителем программного обеспечения с применением современных подходов в IT-сфере. Функциональность Systeme Platform полностью охватывают верхний уровень архитектуры АСУТП. Systeme Platform является единым программным решением для покрытия всех стадий жизненного цикла проекта автоматизации, начиная от проектирования и заканчивая сопровождением готового проекта.



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