Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин провел встречу с руководителями компаний, вступивших в ТПП РФ в 2023 году, для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия. В мероприятии принял участие генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Компаниям, вступившим в ТПП РФ, доступен весь набор качественных услуг для развития бизнеса, предоставляемых системой. Сегодня это 137 торгово-промышленных палат, 228 представительств в регионах деятельности, порядка 350 точек присутствия по всей территории России, включая региональные административные центры, отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Реальная возможность влиять на нормотворческий процесс – участие в выработке позиции ТПП РФ по проектам нормативных правовых актов, затрагивающим интересы бизнеса, в том числе в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В 2023 году рассмотрено 1616 проектов, по 258 из них направлены заключения ТПП РФ», – добавил он.

В июне 2023 г. «Систэм Электрик» стала членом ТПП РФ, а также членом и активным участником Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Компания принимает инициативное участие в работе Подкомитета ТПП РФ по взаимодействию топливно-энергетического комплекса со смежными отраслями промышленности.

Помимо этого, «Систэм Электрик» является стратегическим партнером Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр», дочерней структуры ТПП РФ, и выступит в качестве спонсора ключевых отраслевых выставок 2024 года.

«Институт торгово-промышленных палат способствует эффективной координации органов власти и предпринимательского сообщества. Для «Систэм Электрик» принципиально важен качественный диалог с отраслевыми ведомствами. Благодаря взаимодействию с ТПП РФ бизнес получает всю необходимую поддержку на самом высоком уровне», – прокомментировал генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

По завершению встречи Алексей Кашаев обсудил с Сергеем Катыриным участие ТПП РФ в Инновационном Саммите «Систэм Электрик» 2024, который состоится 15-18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.

Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Гости мероприятия, в том числе смогут ознакомиться с продукцией собственных заводов «Систэм Электрик» – «Потенциал», СЭЗЭМ и НТЦ «Механотроника» – где компания реализует комплексную инвестиционную программу по развитию НИОКР и расширению производства. Эти современные российские промышленные площадки входят в число системообразующих предприятий в регионах деятельности. Они обеспечивают создание новых рабочих мест и стабильные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.