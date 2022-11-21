ИТ-рынок в России сегодня: как индустрия переживает кризис и что ждет ее дальше

Привычные многим иностранные ИТ-сервисы сегодня либо недоступны, либо значительно ограничили функционал, и российским компаниям приходится переориентироваться на решения, которые предлагает отечественный ИТ-рынок.



Заменят / не заменят



Российский рынок ИТ-услуг предлагает много решений для бизнеса, часть из которых способна заменить зарубежные аналоги, а часть требует доработки, иногда серьезной. Последнее можно воспринимать как недостаток, однако тот же путь развития, который проходят сейчас отечественные сервисы, несколько лет назад проходили и западные вендоры. Это нормальный процесс, который требует времени.



Но вместе с этим это тормозит внедрение таких сервисов на стороне конечного заказчика в следствие ряда неудобств: функциональные недостатки, недоработки в сфере информационной безопасности, а иногда совокупность этих и других факторов — всё это потенциально может сказаться на нормальном функционировании бизнеса клиентов. Многие занимают выжидательную позицию, ждут «зрелости» того или иного ИТ-сервиса, чтобы процесс перехода был максимально безболезненным.



При этом для самих сервисов ситуация полезна тем, что клиенты буквально «в онлайн-режиме» могут и дают обратную связь о том, какие услуги нужнее, чего не хватает, от чего можно отказаться, а что развить или скорректировать.



Наша компания — хороший пример. Мы долгое время были частью крупной международной корпорации и пользовались доступом к лучшим ИТ-решениям мирового уровня. Мы знаем, какие системы и решения нужны и важны, что нам в них нравилось, а что мы бы хотели доработать. Это качественная обратная связь, которой мы теперь можем поделиться с отечественными разработчиками и помочь им двигаться сразу в верном направлении.



В каком направлении двигаться



Сегодня российские ИТ-сервисы выбирают два основных пути развития:



1. Копирование функционала известных иностранных брендов

Часто это слепое копирование — не самая выигрышная стратегия, которая не учитывает актуальные потребности российского рынка. Зачастую такие компании не могут предоставить аналогичное качество своих решений, стремясь в короткие сроки предложить клиенту функционал, который западные конкуренты вырабатывали годами, обладая большими человеческими и финансовыми ресурсами.



2. Адаптация функционала зарубежных сервисов

Развитие новых функций и решений, собственные ноу-хау — такие эксперименты сегодня могут стать конкурентным преимуществом сервиса и повысить его привлекательность в глазах клиента. Эта стратегия более выигрышная, особенно если сервисы учитывают обратную связь клиентов, предоставляя решения, которые точно пользуются спросом.



Сложности: главное



Основные проблемы российского ИТ-рынка сегодня — незрелость решений, спорная ценовая политика и повышенный спрос на ряд услуг. Если незрелость решений и услуг постепенно нивелируется за счет развития, ценовая политика — вопрос гибкости компаний и их ориентированности на долгосрочное партнерство с клиентом.



Некоторые поставщики ИТ-услуг откровенно играют на повышенном спросе, завышая цены на свои решения, при этом их качество не соответствует заявленной цене. Намного разумнее с точки зрения долгосрочного развития было бы проводить гибкую ценовую политику. Речь не только и не столько о скидках, сколько об индивидуальном подходе, о работе с крупными корпоративными заказами, адекватном прайс-листе и т.д. Компании ценят такое отношение и играют "в долгую" именно с такими партнерами.



Что касается повышенного спроса на ряд услуг, это проблема для заказчиков — российские производства и сервисы не справляются с объемом заказов, сроки ожидания достаточно высокие, все это может существенно тормозить переход бизнеса на отечественные решения.



Перспективы развития



Оживить индустрию может, во-первых, грамотная инвестиционная политика со стороны государства. Именно оно сейчас играет серьёзную роль в создании здорового инвестиционного климата, в облегчении налоговых нагрузок на ИТ-компании и т.д. Это должно помочь, в том числе, в сохранении потенциала ИТ-специалистов.



Во-вторых, перед компаниями-заказчиками сейчас стоят вызовы, которых они не могут избежать. Переходить на российские решения приходится если не всем, то многим, что даёт определённый толчок развития — такого спроса на российскую ИТ-индустрию никогда не было, это уникальная ситуация, сколько она будет сохраняться — неизвестно. Высокий спрос со стороны заказчика играет на руку индустрии, им нужно пользоваться, пока он есть.



При этом стратегия развития ИТ-сервисов должна быть ориентирована на долгий срок. «Хайповать» на ситуации — мало перспективная тактика. Сервисы должны создавать решения, которыми захотят воспользоваться клиенты, развивать собственный функционал, инвестировать в развитие средства и всесторонне взаимодействовать с заказчиком, который хорошо знает, что ему нужно. Это позволит избежать ситуации, когда возвращение иностранных ИТ-сервисов на рынок, — если оно случится, — вызовет отток клиентов от российского ИТ-производителя.



Кадровый дефицит и как с ним справляться



Один из самых болезненных вопросов для ИТ-компаний и руководителей ИТ-департаментов сегодня — борьба за квалифицированные кадры. У соискателя большой выбор вакансий, а зарплаты в сфере ИТ, по мнению работодателей, сильно «перегреты». Однако рынок диктует свои правила игры, и привлекать квалифицированных специалистов необходимо не только и не столько денежным вознаграждением.



Сейчас нужно искать для соискателей правильную мотивацию. Например, обязательны интересные задачи, а не рутинный функционал. Многие специалисты заинтересованы в постоянном развитии, и нужно предоставлять им эту возможность внутри компании, формировать ценности, причем не только функционального развития, но и личностного, возможность развития soft skills. Перспективная стратегия — обучение будущих специалистов в школах, университетах и т.д. В России такие проекты есть, они существуют уже несколько лет и должны исходить не только от государства, но и от компаний — нужно растить себе кадры.



Еще один источник потенциальных кадров — ИТ-специалисты из дружественных стран, в том числе, из бывших советских республик. Дефицит квалифицированных кадров в России начался в феврале, осенью произошел еще один отток специалистов, всё это открывает большие перспективы для соискателей из других стран.



Как противостоять подобным вызовам в будущем



В целом 2022 год хорошо подготовил команды ко многим потенциальным рискам, которые раньше воспринимались как маловероятные. Вряд ли даже самые продуманные стресс-сценарии и варианты развития событий могли подготовить компании к происходящему, и на первый план вышла адаптивность. Взамен объемным и долгосрочным бизнес-планам пришла необходимость подстраиваться под ситуацию.



Это же касается и человеческих качеств, которые оказались наиболее полезными: люди, готовые к изменениям и способные быстро, при этом хладнокровно принимать решения в постоянно меняющихся условиях, сегодня особенно востребованы. Если вы привыкли годами работать по одной схеме, и вам трудно смириться с изменениями и перестроить свои рабочие процессы, вам будет трудно. Напротив, наличие в команде людей, готовых реагировать на постоянные изменения, позволит компаниям быть готовыми к новым виткам «цифрового торнадо».



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