Итоги года Систем Электрик: энергично, технологично и надежно, но пока без прибыли

Так можно кратко охарактеризовать работу компании, которая пришла в России на смену всемирно известной компании Schneider Electric.

Сегодня в Москве, в отеле The Carlton Moscow, что на Тверской дом 3, прошла первая встреча руководства новой компании с представителями отраслевой прессы.

В непринужденной обстановке, за завтраком (эту традицию новая компания унаследовала у предшественников, прим. ред.) о предварительных итогах года и планах на будущее рассказали журналистам генеральный директор Систэм Электрик – Алексей Кашаев, первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик - Армен Бадалов и первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» компании - Николай Ладыгин (на фото).

Главное, что можно вынести из выступлений спикеров, как передал наш корреспондент, качество выпускаемой продукции на заводах Систэм Электрик (некоторые из них ранее принадлежали компании Schneider Electric в России, прим. ред.) не пострадает и выпускается уже под новым брендом. В этом году, как подчеркнул генеральный директор, компания закончит текущий финансовый год с убытком только по одной причине – отсутствием ввоза в Россию продукции бывшей компании из-за рубежа, имея ввиду Европы, так как это составляло значительную часть оборотных средств, но в тоже время, отметил он, внутренний рынок в этом году для них значительно вырос, что дает им возможность преодолеть финансовое отставание в следующем году, а потому они с большим оптимизмом смотрят в 2023 год.

Важно отметить и то, сказал Николай Ладыгин, что компания продолжит работать по развитию новых технологий для ведущих отраслей экономики, предлагая им новые цифровые решения, которые очень востребованы, например, в атомной промышленности и строительной индустрии.

В заключении встречи руководитель направления внешних коммуникаций компании Кристина Быковская сообщила журналистам, что подобные встречи с журналистами компания планирует сделать регулярными.

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