Кирилл Власов, “Систэм Электрик”: “Мы привлекаем людей, у которых есть идеи”

В начале июля на рынке появилась российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), образованная в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству. Новый вендор, базируясь на сохранённых компетенциях, не только продолжил выпускать широкий ассортимент продукции на отечественных предприятиях — на заводах «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), «ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ», г. Коммунар) и НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург) — но и получил официальный статус сервисного партнера Schneider Electric в России и Беларуси.



Локализация производственной компании такого масштаба — сложнейшая задача, ключевая роль в решении которой, когда речь идёт о современном предприятии высокой степени цифровизации, безусловно принадлежит ИТ-подразделению. О том, насколько важно сохранить уровень пользовательского опыта в эпоху перемен, об обширности фронта работ и о вдохновляющих перспективах дальнейшего развития рассказывает Кирилл Власов, заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по информационным технологиям и цифровой трансформации.



Как после принятия решения об уходе Schneider Electric с российского рынка изменилось ИТ-подразделение компании — в плане структуры, численности, методик работы?



Мы с самого начала решили, что будем сохранять всё лучшее, что было в Schneider Electric: наш дух, нашу корпоративную культуру, наше отношение к людям, наш профессионализм, наше качество, нашу продукцию и партнерскую модель бизнеса. Немаловажно, что Schneider Electric всегда позиционировала себя как цифровую компанию: очень много инвестировала в цифровые инструменты, в цифровое взаимодействие с клиентами — причём как с внешними, так и внутренними. И это более, чем логично: невозможно быть цифровой компанией, не будучи цифровой изнутри.



Несколько лет назад мы много сделали для создания цифровых рабочих мест, внутренней сети коммуникаций, для развития цифровых бизнес-инструментов — от ERP и CRM до систем автоматизации и программной роботизации. Это очень помогло нам пережить пандемию: в момент, когда потребовалось кардинально поменять подход к работе, перевести персонал на удалёнку, у нас уже имелась необходимая инфраструктура и была наработана определённая культура.



Цифровизация в направлении внешнего клиента также активно развивалась, включая цифровые каналы продаж, онлайновые селекторы-конфигураторы, всю систему заказов. В России и СНГ доля заказов, получаемых цифровыми способами, уверенно превышала 90%, тогда как в Европе до сих пор широко распространено размещение заказов и посредством телефонных звонков, и даже с использованием факсов.



За последние полгода многое пришлось поменять. Будучи подразделением международной компании с около 130 тыс. сотрудников, по многим направлениям мы использовали поддержку глобальных команд, а также централизованные инструменты. Большинство наших систем и часть функций (например, инфраструктура и разработка) были расположены на серверах за пределами России. Мы сразу же начали прорабатывать различные сценарии действий, и, когда было принято решение образовать «Систэм Электрик» в нынешнем её виде, ИТ-подразделение в целом было готово к работе в новых условиях.



Да, пришлось мириться с тем, что какие-то вендоры ПО и «железа» из России ушли, какие-то были не готовы предоставлять нам определённые лицензии, а где-то мы и сами увидели неоправданные риски в плане сохранения прежних решений — в частности, по направлению SaaS. Тем не менее, мы оперативно определили, что необходимо делать по части инфраструктуры, приложений, кибербезопасности, цифровых инструментов, и сейчас работаем по этому плану.



Хотя команда у нас всегда была сильной с точки зрения экспертизы, наши локальные специалисты — пока были сотрудниками Schneider Electric — закрывали не весь спектр задач. Сегодня нам требуется расширять штат ИТ-подразделения по многим направлениям: управление сетями, системное администрирование, кибербезопасность, разработка и бизнес-аналитика. У наших специалистов появилось огромное количество новой ответственной работы. Мы планируем увеличить команду ИТ и ЦТ «Систэм Электрик» вдвое и сейчас активно привлекаем новых сотрудников.



Какова роль ИТ-команды «Систэм Электрик» в новой компании? В чём она видит своё предназначение, какие задачи решает, с какими вызовами справляется?



Для нас чрезвычайно важно сохранить тот уровень пользовательского опыта — и для внешнего клиента, и для внутреннего — который был достигнут в Schneider Electric. Сейчас перед нами встают новые задачи, это связано с тем, что любая крупная международная компания, не исключая Schneider Electric, — это огромное количество процедур, ограничений, часто отсутствие гибкости, иногда замедленная скорость реакции.



У локальной компании есть преимущество быть более гибкой и быстрой. Мы трансформируем сами себя и помогаем трансформироваться нашим заказчикам — учитывая, что у всех своя скорость адаптации к текущим реалиям. И свою роль сегодня мы видим в том, чтобы инициировать и направлять подобного рода трансформацию.



Как восприняли появление «Систэм Электрик» партнёры и заказчики компании — и как оценивают работу её ИТ-подразделения в новых условиях? Можно ли уже подводить итоги первых месяцев свободного плавания?



В нынешней ситуации трудно проводить оценку пользовательской удовлетворённости, но могу отметить, что если уровень обслуживания в силу объективных обстоятельств у нас и снизился, то крайне незначительно. Пожалуй, основной объем вопросов обрушился на ИТ-подразделение со стороны не внешних, а внутренних клиентов: многие беспокоились, что привычные рабочие инструменты — Microsoft, Salesforce, SAP, AutoCAD, Windchill PDM, платформы совместной работы и т. п. — становятся недоступны. Чему-то мы быстро нашли замену, где-то поняли, что адекватной альтернативы не существует, по каким-то направлениям ведём поиск до сих пор. Всё определяется временем и приоритетами.



Как на это реагирует бизнес? Всем очевиден огромный объём работы, которую мы проделываем, и все немало поражаются тому, что с клиентской точки зрения не так уж много и изменилось сейчас. До сих пор люди, приходящие на работу в «Систэм Электрик», недоумевают: на рынке налицо нехватка оборудования, в компании идёт переустройство на инфраструктурном уровне, ИТ-подразделение действует в авральном режиме — а новый сотрудник между тем спокойно получает в первый день корпоративные компьютер и смартфон, его учётная запись активна с первой минуты. Понятно, что это было нормой прежде, но наши внутренние клиенты высоко ценят то, что мы и сейчас продолжаем придерживаться высоких стандартов.



Мы сейчас уже выстроили свою новую инфраструктуру и планируем теперь волнами переводить на неё персонал. Уже внедрили первую очередь новой CRM-системы, теперь постепенно наращиваем её функциональность. Начали внедрение локальной ERP-системы. Подобрали ряд удачных инструментов для HR, у нас традиционно очень сильно цифровизовано это направление. Как и отдел НИОКР, конечно, — мы уже начали закупки определённых инструментов для наших разработчиков.



В основном ориентируемся, конечно, на российских производителей. В частности, по сетевому оборудованию уже провели тесты реальных отечественных решений (Qtech, Eltex и др.). Наладили сотрудничество с локальными облачными провайдерами — причём взаимовыгодное. Да, нам нужен от них сервис, но мы привыкли к определённому его уровню. И со своими поставщиками ведём сейчас практически ежедневную работу, обучая их работать так, как привыкли мы.



Как можно сравнить опыт работы в глобальном ИТ-гиганте и в локальной производственной компании? Какая из этих работ, на ваш взгляд, интереснее, увлекательнее, перспективнее?



Я работаю в больших иностранных компаниях — огромных, распределённых, с гигантскими ИТ-подразделениями — всю свою жизнь. Опыт, который получаешь там, бесценен. Это квинтэссенция лучших практик тысячи экспертов, отработанных за много лет по всему миру. Всё это очень здорово.



Но, с другой стороны, крупная компания — это и неизбежные ограничения, традиции, далеко не всегда позитивные. Стремясь реализовать что-то по-другому, лучше прежнего, часто упираешься в универсальный стоп-ответ — «у нас так принято». Порой невозможно даже отыскать конкретного человека, кто отвечает за тот или иной процесс, чтобы убедить его изменить систему: исполнение этого процесса за десятилетия может быть отлажено настолько идеально, что он фактически действует сам по себе.



Теперь у нас в «Систэм Электрик» нет поддержки всей этой мощной, пусть часто и обезличенной, корпоративной структуры, зато есть гибкость и возможность реализовать накопившиеся за всё это время идеи по улучшению множества процессов. И это, по сути, уникальная ситуация. Вообще, сейчас время уникальных возможностей: у нас есть шанс взять всё лучшее, что было у Schneider Electric, и дополнить это быстротой и гибкостью новых идей.



С этой точки зрения наше ИТ-подразделение получает особую привлекательность для новых потенциальных коллег — даже на фоне того активного найма, что ведут сейчас «Яндекс», VK и другие российские ИТ-гиганты. В большой компании легко затеряться, там жёсткие правила и мало низовой свободы. У нас всё по-иному: мы привлекаем людей, у которых есть идеи. Людей, знающих, как и что можно улучшить, готовых поделиться своим видением и довести его до совершенства в диалоге с такими же творческими, увлечёнными личностями.



Что мы точно можем обещать тем, кого нанимаем сейчас, — так это очень интересную, крайне интенсивную, невероятно плотную на ближайшие год-два работу. И одновременно — гарантировать, что скучно не будет и что каждая идея не останется без внимания. Такое развитие с точки зрения профессионала дорогого стоит. Уверен, что команда «Систэм Электрик» в ближайшие годы сможет полностью удовлетворить потребности рынка и продолжит также успешно обеспечивать непрерывность бизнес-процессов наших клиентов.



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