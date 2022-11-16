Компания Systeme Electric представляет продукты для промышленной автоматизации

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске нового оборудования для промышленной автоматизации. Широкая продуктовая линейка включает в себя преобразователи частоты SystemeVar, устройства плавного пуска SystemeStart, логические контроллеры SystemePLC, а также светосигнальную аппаратуру SystemeSIG.



«Для решения задач российской энергетики и промышленности Systeme Electric продолжает развивать и наполнять свое продуктовое предложение. Обновлённое оборудование для промышленной автоматизации позволит решить самые сложные задачи клиентов и партнеров и станет полноценной заменой нашим предыдущим продуктовым линейкам», – отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

SystemeVar – преобразователи частоты для большинства применений – общепромышленные, для управления насосами, вентиляторами, под высокотребовательные задачи, а также для синхронных двигателей;

SystemeStart – устройства плавного пуска для работы с двигателями широкого диапазона мощности, от 11 до 600 кВт, со всеми необходимыми защитными функциями и коммуникационным протоколом Modbus RTU;

SystemePLC – логические контроллеры для высокопроизводительных машин, в том числе с функциями управления скоростью и положением. Они оснащены встроенными протоколами Ethernet IP, EtherCat, Modbus RTU и Modbus TCP, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг и техобслуживание;

SystemeSIG – светосигнальная аппаратура: кнопки и переключатели, в том числе с подсветкой, сигнальные лампы, кнопки с грибовидной головкой, а также кнопки аварийного останова.

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