Локализация части производств "Систэм Электрик" в России займет до двух лет

Локализация трети продукции компании "Систэм Электрик", которая ранее являлась подразделением французской группы Schneider Electric в РФ, потребует до двух лет. Об этом сообщил во вторник гендиректор "Систэм Электрик" Алексей Кашаев на международной промышленной выставке "Иннопром".



"Рынок электроустановочных изделий (розетки, выключатели - прим. ТАСС) локализован довольно давно, поэтому наша основная задача - наращивать объем замещения для продукции среднего и низкого напряжения. Планируем создавать свои центры компетенций по разработкам и далее запускать многоступенчатый процесс локализации, который требует инвестиций и времени. Сделать это за 2-3 месяца или в течение полугода невозможно. Мы понимаем, что это длительный процесс, [который займет] минимум до двух лет", - сказал он.



Он уточнил журналистам, что на сегодняшний день продукция среднего напряжения производится на заводе в Ленинградской области. В планах за год повысить локализацию комплектных распределительных устройств с 30% до 100%. "С инженерной точки зрения это задача непростая, но решаемая. Мы ей сейчас занимаемся. А дальше будем налаживать производство других линеек. Это займет больше времени и, возможно, потребует большего количества производственных мощностей", - добавил Кашаев.



По словам главы компании, точных показателей по увеличению объемов выпуска продукции пока нет, поскольку рынок будет непростым на фоне снижения ВВП в этом году. Поэтому предприятия концентрируются на стабилизации бизнеса в новом формате. При этом средний уровень локализации продукции в настоящее время разнится - по розеткам и выключателям, которые производят на заводе "Потенциал", он составляет почти 100%, по "Механотронике" - около 90%. По части импортируемой продукции он практически равен нулю.



Как добавил на одной из сессий "Иннопрома" первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Армен Бадалов, до конца 2023 года компания планирует заменить импорт от ушедшего из РФ Schneider Electric российской продукцией. По его словам, у предприятия разработана программа перехода на отечественные компоненты, с помощью которой планируется достичь уровня импортозамещения в 80%. "В ближайшее время мы анонсируем новое российское ПО, которое основано на наших знаниях и опыте. Планируем внедрять облачные технологии. Два года назад мы начали этот процесс с российскими IT-компаниями, сейчас это направление получило серьезный импульс для дальнейшего развития", - отметил он.



Также новая компания будет тесно работать с российскими IT-разработчиками для создания полноценного предложения по промышленной автоматизации, автоматизации зданий и энергетики, отметил на сессии о переходе к "Индустрии 4.0" первый заместитель генерального директора по рынкам "Энергетика" и "Автоматизация" Николай Ладыгин.



Накануне стало известно, что французский концерн Schneider Electric заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в РФ. В результате сделки в группе ожидают списания 300 млн евро балансовой стоимости. Компания "Систэм Электрик" будет производить и поставлять оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией. В группу вошли, в частности, НТЦ "Механотроника" в Санкт-Петербурге, Инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.



Главная тема выставки "Иннопром" в 2022 году - "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям", страной-партнером стал Казахстан. На мероприятии представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений. Выставка проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.



Источник: Переход по ссылке