В: В Сочи в парке науки и искусств "Сириус" стартовал крупнейший в мире международный форум "Атомэкспо". На площадке встретились представители и тех стран, которые уже используют мирный атом, и те, кто только планирует присоединиться к этой семье. Россия на правах лидера отрасли предлагает своим партнерам новейшие разработки в области энергетики, медицины и другие

КОРР: Отечественные эксперты говорят уже о технологическом суверенитете для российских компаний в атомной сфере. Нельзя в нынешних реалиях производить все абсолютно самим. Но, как говорил классик, стремиться к этому нужно.

АРМЕН БАДАЛОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ КОМПАНИИ "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК": Россия может производить то оборудование, те технологии, которые сейчас нужны. Это пуская будет энергетика, это пускай будет атомная промышленность, это будет пускай, я не знаю, железнодорожный транспорт - абсолютно все равно. Именно используя, скажем так, научные исследования, комплектующие материалы, оборудование, произведенные в России.

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